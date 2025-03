Vaccinazioni contro morbillo e meningite: a Nizza attivato un centro aperto a tutti

Per contribuire a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alla salute, la Città di Nizza è impegnata ad assicurare a tutti l’accesso alla vaccinazione a ogni età della vita.



Il centro vaccinale Hancy offre gratuitamente i vaccini obbligatori o raccomandati (DTPolio, pertosse, MPR, epatite B, meningite, papillomavirus) e fornisce consulenze secondo le modalità mediche previste dal calendario vaccinale pubblicato dall'Alto Consiglio di Sanità Pubblica.



Aumento dei casi di morbillo e meningite in Francia

I casi di morbillo e meningite sono in aumento in Francia: ad essere colpiti soprattutto bambini e giovani adulti.

Questa recrudescenza sottolinea l’importanza della vaccinazione per limitare la diffusione e prevenire le forme gravi della malattia.



Vaccinazione contro il morbillo

Il morbillo è una malattia altamente contagiosa che si trasmette per via aerea o tramite il contatto con superfici contaminate. Può provocare gravi complicazioni respiratorie e neurologiche e, nei casi più gravi, può essere fatale, soprattutto per neonati, persone immunodepresse e adulti non vaccinati.

Obbligatoria per i bambini nati dal 2018 in poi. L'Agenzia Regionale della Salute raccomanda la vaccinazione anche per bambini più grandi, adulti e viaggiatori non vaccinati.



Vaccinazione contro la meningite

Il meningococco è un batterio presente nella gola e nel naso, trasmesso tramite la saliva. Spesso è innocuo, ma può causare infezioni gravi come la meningite.



Ogni anno in Francia si registrano 500-600 casi: ad essere colpiti soprattutto neonati, bambini piccoli e adolescenti.



Sintomi da monitorare:

Febbre alta

Mal di testa

Vomito

Rigidità del collo

Macchie rosse o viola sulla pelle



In caso di dubbi, chiamare il 15.



La vaccinazione contro il meningococco B e ACWY obbligatoria è obbligatoria per i neonati nati dopo il 1° gennaio 2025 e raccomandata per gli adolescenti tra gli 11 e i 14 anni.



INFORMAZIONI PRATICHE

Centro vaccinale Hancy

Orari di apertura:

Lunedì - Giovedì: 8:30 - 17:00

Venerdì: 8:30 - 15:45



Accesso:

Adulti e bambini sopra gli 11 anni: accesso libero negli orari di apertura

Bambini sotto gli 11 anni: lunedì e venerdì: 8:30 - 11:00 – mercoledì: 13,30 – 16.



Vaccinazione senza appuntamento, portando con sé:

Documento d’identità

Tessera sanitaria (Carte Vitale)

Certificato vaccinale per i richiami

Telefono: 04.92.17.44.90

Email: service.vaccinations@ville-nice.fr