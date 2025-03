Nel Principato il Direttore dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale per la Regione Europa-Nord Atlantico

Il 20 e 21 marzo, il Principato ha ricevuto la visita ufficiale di Nicolas RALLO, Direttore dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (ICAO) per la Regione Europa-Nord Atlantico.

Per la prima volta dalla sua adesione nel 1980, Monaco ospita un direttore regionale di questo organismo delle Nazioni Unite che ha la vocazione di fornire supporto tecnico e diplomatico a 193 paesi in tutto il mondo per coordinare l'attività aerea e garantire collegamenti affidabili per tutti.

Accolto da Céline CARON-DAGIONI, Consigliere di Governo-Ministro delle Attrezzature, dell'Ambiente e dell'Urbanistica per una riunione interministeriale che riunisce rappresentanti del suo Dipartimento nonché del Dipartimento delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, del Dipartimento dell'Interno e della Sicurezza Pubblica, RALLO ha potuto apprezzare pienamente il lavoro congiunto delle squadre del Governo Principato e scoprire le specificità del territorio monegasco.

Al centro degli scambi: la transizione sostenibile dell'aviazione, la regolamentazione dei droni, lo sviluppo di sinergie tra i diversi attori del settore per posizionare Monaco come pioniere dell'aviazione decarbonizzata e la solidificazione della base giuridica per garantire uno spazio aereo sempre più sicuro.

La visita ufficiale è proseguita all'Héliport de Monaco per presentare le infrastrutture monegasche nonché i team della Direzione dell'Aviazione Civile e gli operatori del settore.