Al Théâtre des Variétés di Monte-Carlo un incontro con Leïla Slimani

La Fondazione Prince Pierre di Monaco propone, lunedì 31 marzo alle ore 18.30, al Théâtre des Variétés, un incontro con Leïla Slimani.

Per continuare la tematica sviluppata da diversi anni dalla Fondazione sul processo creativo degli artisti che invita, Leïla Slimani ci propone una riflessione sulla scrittura, la solitudine, in una conferenza a forma di laboratorio di scrittura.

Nata in Marocco, a Rabat, nel 1981, Leïla Slimani è scrittrice e giornalista franco-marocchina. Nel 2014 ha pubblicato il suo primo romanzo Gallimard, Nel giardino dell'orco, notato dalla critico e proposto per il Prix de Flore 2014 così come per la Borsa della Scoperta della Fondazione Prince Pierre nel 2015.

Il suo secondo romanzo, anche da Gallimard, Chanson douce, ha ottenuto il premio Goncourt 2016 e il Grand Prix delle lettrici Elle 2017. È adattato al cinema nel 2019, con Karin Viard e Leïla Bekhti. Altri due dei suoi romanzi sono stati pubblicati nelle edizioni Gallimard: Il paese degli altri (Gran Premio dell'eroina Madame Figaro 2020) e Guardateci ballare.

Leïla Slimani è anche autrice di racconti, saggi e fumetti. Il suo ultimo romanzo, uscito a gennaio 2025 alle edizioni Gallimard, si intitola J'emporterai le fuoco.

Ingresso libero - Prenotazione consigliata su www.fondizioneprincepierre.mc - Informazioni: (+377) 98 98 85 1