Cannes, ad aprile un weekend musicale al suono dei "Golden Voices" con il Monaco Team

Serata di beneficenza, finale internazionale di canto dei Golden Voices Music Awards e concerto dei loro vincitori "The Champions Show": tre eventi in collaborazione con il Comune di Cannes, Cannes Radio, Lérins TV, MIMA Club Monaco, il comitato di abbinamento Cannes Beverly Hills e altri, per il weekend di Pasqua 2025 allo spazio Miramar, sulla Croisette di Cannes!



In primo luogo, venerdì 18 aprile alle ore 20, al Cinema Story, un concerto di beneficenza organizzato con The Golden Voices Stars Concerts e "Vanina & Friends" a favore dell'associazione Enfants Cancer Santé.



Accompagnata da artisti professionisti di talento, Vanina Aronica, soprano Classic Crossover, attrice, direttrice artistica, presidente dell'associazione Les Virtuoses e fondatrice dei Golden Voices Music Awards -Stars Concerts & Academy, vi porterà in un meraviglioso viaggio musicale audio/visivo, attraverso canzoni e musiche di film famosi.

Il giorno successivo, sabato 19 aprile alle ore 14.00, luogo alla finale annuale del concorso internazionale di canto The Golden Voices Music Awards con finalisti di 15 nazionalità e una giuria di professionisti conosciuti.



Poi alle ore 20, il nuovo formato di chiusura con la cerimonia ufficiale di consegna dei premi 2025, seguito dal concerto esclusivo dei vincitori 'The Champions Show' con i tre vincitori del giorno e altri vincitori degli anni precedenti di The Golden Voices Music Awards incluso la Monaco Team, da The Golden Voices Star Concerts.

Informazioni: + 33-06 34 61 17 64 & contact@thegoldenvoicesmusicawards.com o mimaclub.monaco@gmail.com



Biglietti su HelloAsso, QR code nel poster o sul posto(libero collocamento) oppure su questi link: TGVMA 2025 il 19 aprile: https://www.helloasso.com/associations/association-les-virtuoses/evenements/the-golden-voices-music-awards-2025-finale-internationale

Concerto caritativo il 18 aprile: https://www.helloasso.com/associations/association-les-virtuoses/evenements/cinema-story-concert-caritatif