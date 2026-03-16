Il Grimaldi Forum Monaco premiato con l’Award d’Oro alla Nuit de l’Événementiel di Parigi per l’esposizione “Couleurs! Chefs-d’œuvre du Centre Pompidou”

Julie Caprini, Direttrice commerciale e dello sviluppo e Olivier Monchal, Responsabile dello sviluppo commerciale in Francia del Grimaldi Forum Monaco. Crediti fotografici: © Grimaldi Forum Monaco 2026.

Il Grimaldi Forum Monaco continua a consolidare il proprio ruolo di riferimento internazionale nel panorama culturale ed eventi. Venerdì 13 marzo 2026 l’istituzione monegasca ha annunciato di aver ricevuto l’Award d’Oro nella categoria “Luoghi e territori” durante la quarta edizione della Nuit de l’Événementiel, prestigioso appuntamento dedicato ai professionisti del settore, tenutosi a Parigi.

Il premio è stato assegnato al termine della cerimonia ufficiale di consegna degli Awards, svoltasi lunedì 9 marzo al Théâtre Mogador, alla presenza di oltre 1.200 invitati, tra operatori, organizzatori e figure di primo piano dell’industria degli eventi.

Il riconoscimento è legato alla presentazione dell’esposizione estiva “Couleurs! Chefs-d’œuvre du Centre Pompidou”, proposta dal Grimaldi Forum Monaco durante una sessione di pitch organizzata lo scorso febbraio nell’ambito dell’evento. A rappresentare il centro culturale monegasco sono stati Catherine Alestchenkoff, direttrice degli eventi culturali, e Olivier Monchal, responsabile dello sviluppo commerciale in Francia.

Durante questo vero e proprio “Grand Oral” davanti a una giuria composta da professionisti e protagonisti del settore, il progetto ha conquistato i valutatori grazie a un approccio innovativo e immersivo, fondato su un’esperienza multisensoriale capace di coinvolgere vista, olfatto e udito. Un concept pensato per amplificare la percezione delle opere e offrire ai visitatori un modo nuovo e più profondo di vivere l’arte.

Il successo della mostra è stato confermato anche dai numeri. Come ha sottolineato Sylvie Biancheri, direttrice generale del Grimaldi Forum Monaco:

«Questa esposizione ha rappresentato un enorme successo, sia in termini di affluenza sia di notorietà, posizionandosi oggi tra le tre iniziative più importanti nella storia del Grimaldi Forum, con 76.500 visitatori. Sono felice che la creatività e l’impegno dei nostri team siano riconosciuti e apprezzati dai professionisti del settore degli eventi».

Con questo nuovo riconoscimento, il Grimaldi Forum Monaco porta a 31 il numero totale di premi ottenuti negli ultimi anni. Tra i più prestigiosi figurano il titolo di Miglior Centro Congressi Internazionale ai M&IT Awards e il Trophée Handipact conferito dal Governo del Principato per le iniziative inclusive realizzate durante l’esposizione estiva del 2025.

Un risultato che conferma il dinamismo e la capacità innovativa dell’istituzione monegasca, sempre più protagonista sulla scena culturale ed eventi a livello internazionale.



