“Bal de la Rose 2026 – Galaxy Rose Ball” a Monte-Carlo: la 70ª edizione ideata da Christian Louboutin alla Salle des Étoiles con la Principessa di Hannover

Monte-Carlo si prepara a vivere una delle sue serate più attese e glamour. Sabato 21 marzo 2026 la Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo ospiterà la 70ª edizione del Bal de la Rose, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario mondano del Principato di Monaco.

L’evento si svolge sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco e sotto la Presidenza e alla presenza di S.A.R. la Principessa di Hannover, presidente della Fondazione Principessa Grace, alla quale è dedicata questa edizione speciale del ballo di beneficenza. La serata vedrà inoltre la partecipazione del celebre presentatore e divulgatore Stéphane Bern.

Per il 2026, la Principessa di Hannover ha scelto il tema “Galaxy Rose Ball”, affidando ancora una volta carta bianca al suo amico Christian Louboutin, celebre designer internazionale, per immaginare e realizzare l’universo creativo della serata. Alla progettazione si unisce anche Benoît Miniou, artista e creatore visionario che opera al crocevia tra ricerca estetica e immaginazione scenografica.

L’allestimento promette un viaggio immersivo nello spazio. Per l’occasione lo Sporting Monte-Carlo si trasformerà in una vera e propria navicella spaziale monocromatica, mentre la Salle des Étoiles sarà impreziosita da grandi oblò scenografici che cambieranno colore evocando i pianeti esplorati durante la serata. Effetti sonori, giochi di luce e spettacolari proiezioni laser completeranno l’atmosfera galattica, offrendo agli ospiti un’esperienza visiva e sensoriale degna delle più affascinanti avventure cosmiche.

Il programma artistico della serata riunirà sette prestigiosi protagonisti del panorama musicale e coreografico internazionale. Ad aprire il ballo sarà il gruppo Rondò Veneziano, che porterà in scena uno spettacolo in cui l’eleganza del barocco veneziano incontra sonorità contemporanee.

Seguirà l’esibizione dello storico cabaret parigino Crazy Horse, le cui iconiche ballerine incanteranno il pubblico con coreografie sofisticate accompagnate da effetti luminosi caleidoscopici e proiezioni grafiche spettacolari.

La danza tornerà poi protagonista con il Ballet Kalinka, custode della grande tradizione russa della danza di carattere resa celebre dall’Ensemble Moïsseiev. La compagnia berlinese Dulce Compania proporrà invece una performance sorprendente su trampoli, con costumi glamour creati su misura per l’occasione.

Il duo di coreografi e direttori artistici di fama internazionale Céline e Cain Kitsaïs unirà danza contemporanea e scenografie spettacolari, creando momenti di grande impatto visivo.

A chiudere la parte musicale sarà Leee John con il suo leggendario gruppo anni ’80 Imagination, che renderà omaggio alle sonorità soul, jazz e funk britanniche. La serata proseguirà poi con il DJ Josh Quinton, che farà danzare gli ospiti fino a tarda notte.

Le porte della Salle des Étoiles apriranno alle ore 20:00. Il dress code richiesto è cravatta nera e abito da sera, in perfetto stile con l’eleganza senza tempo del Bal de la Rose. Il prezzo del biglietto è fissato a 1.800 euro a persona.

Giunto alla sua settantesima edizione, il Bal de la Rose continua a rappresentare uno dei momenti più simbolici e prestigiosi della vita culturale e filantropica del Principato di Monaco.