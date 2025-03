Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Diversi

4e fête des jardins » - Il 29 & 30 marzo - Espaces du fort carré – Antibes

«Le calvaire antibois » - Il 30 marzo – Iscrizione su jmgchrono.com

« Les musées d’Antibes » - Fino a giugno - Antibes



Teatro

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes - 260 Avenue Jules Grec - Antibes

«Entre chiens et louves » - giovedì 27 marzo ore 20h

«Les ballets trockadero de Monte Carlo» - Sabato 29 marzo ore 20h30 e domenica 30 marzo ore 16h30

Les nuits d’Antibes : changer l’eau des fleurs le 1°aprile ore 20 & il 2 aprile ore 20,30



Théâtre Le Tribunal - 5 place Amiral Barnaud - Antibes

«Face au peuple» - Dal 27 al 29 marzo

«Mais je t’aime quand même» - Il 30 marzo



Antibéa -15 rue Georges Clémenceau – Antibes

«Tableau d’une execution » - Dal 28 al 30 marzo

«Improvisation » Il 30 marzo



Mostre

«Transacafé : styles » - Fino al 31 marzo - 6 Rue du Docteur Rostan – Antibes

«Décors colorés de l’antibes romaine» - Fino al 30 aprile - Musée d’Archéologie – Antibes

«Drumsvleil» - Fino al 7 marzo - Médiathèque Albert Camus – Antibes

«Le reflet de la lumière» - Fino al 29 marzo - Espace d’Exposition les Arcades – Viel Antibes

«Leurs majestés : homard et langouste» - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes



Visite guidate

Vecchia Antibes in inglese: su richiesta



BEAULIEU SUR MER

Conférence “Philosopher est la meilleure chose qu’on puisse faire !”

Giovedì 27 marzo 2025 alle 17:30.

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



Concerto dei docenti del Conservatorio – Gli astri nascenti della scena musicale internazionale.

Sabato 29 marzo 2025 alle 20:30.

Parte 1: Thomas Dupont al pianoforte e Samuel Lehmani al violoncello.

Parte 2: Quartetto classico: Eva Kobor (violino), Alexei Stitskin (violino), Guste Barbora Butvydaite (viola), Alejandro Viana Herreros (violoncello).

Parte 3: Quartetto jazz: Giovanni Gambino (pianoforte), MAGALHÃES Vicente (contrabbasso), Léo Morini (clarinetto, sassofono).

Crypte de l'Eglise

bd du Général Leclerc



Conferenze Scienza per tutti – Beaulieu

Mercoledì 16 aprile: Aurelia Heurteux

Quali sono le responsabilità sociali delle autorità locali? Quali sono le conseguenze per i cittadini?

Mercoledì 14 maggio: Damien Bazin

I nostri rapporti conflittuali con la natura

Mairie de Beaulieu-sur-Mer

3 boulevard Maréchal Leclerc



BEAUSOLEIL

Visita a Fort Sainte-Agnès

Sabato 29 marzo da 10:00 a 12:00

Université Dans La Ville de Beausoleil,

15 rue Jules Ferry, Parvis Charles Tinelli



Quintette à vent avec piano "Quintette à vent Slowind"

Sabato 29 marzo da 20:00 a 21:30

Centre Culturel Prince Jacques,

6/8 avenue du Général de Gaulle



Mostra 120 anni di sport a Beausoleil

Fino al 2 aprile

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,

26 avenue Maréchal Foch



Laboratori di scambio culturale

Tutto l'anno

Ateliers d'échanges,

Immeuble "Le Centre",

Salle Saint-Cyr



BREIL SUR ROYA

Workshop su bicicletta e sicurezza

Giovedì 27 marzo da 09:30 a 16:00

A Ca d'Breï, place Brancion



CAGNES SUR MER

Mostra Fauna, flora e metafore

Fino al 30 Aprile 2025

Bijou Contemporain

Espace Solidor – Haut-de-Cagnes



CANNES

Excursion - Visite du quartier Saint-Nicolas

Giovedì 27 marzo 2025

Horaire(s) :

14h

Espace Calmette - Archives



Danse - Roméo et Juliette

Giovedì 27 marzo 2025

Horaire(s) :

20h30

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Concert - Arlucs Symphonique - Du Tigre au Danube

Giovedì 27 marzo 2025

Horaire(s) :

19h15

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



Spectacle - Zone à étendre

ERACM / Constance Larrieu et Marie Levavasseur

Venerdì 28 marzo 2025

Horaire(s) :

19h30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Concert - Le mardi grave !

Venerdì 28 marzo 2025

Horaire(s) :

à partir de 17h30

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



Animations - Visite guidée - Le temps du renouveau

Venerdì 28 marzo 2025

Horaire(s) :

15h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Da Venerdì 28 marzo 2025

a Domenica 30 marzo 2025

Horaire(s) :

Vendredi 28 : 13h à 18h

Samedi 29 : 10h à 18h

Dimanche 30 : 10h à 18h

hôtel Canopy Hilton, 2 boulevard Jean Hibert à Cannes



Visite guidée - Luxe, calme et volupté

Sabato 29 marzo 2025

Horaire(s) :

15h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Concert - Hommage à Maria Callas et Mahalia Jackson

Tribute by G. Beauly & Guests

Domenica 30 marzo 2025

Horaire(s) :

15h

Église du Sacré Cœur du Prado, 15 avenue du Prado



Concert - Chœurs en fête !

Domenica 30 marzo 2025

Horaire(s) :

à partir de 18h

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Piétonisation du boulevard du Midi-Louise Moreau

Domenica 30 marzo 2025

Horaire(s) :

De 9h à 17h30

boulevard du Midi-Louise Moreau, Cannes (de la section du chemin de la Nadine à la rue de la Verrerie)



Concert - Eddy De pretto

Crash Cœur Tour - 1ère partie : Sam Sauvage

Domenica 30 marzo 2025

Horaire(s) :

19h00

Grand auditorium Louis Lumière

Palais des festivals et des congrès



Exposition - Grégory Berben et John Mejia

Histoires de vie

Fino a martedì 1° aprile 2025

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : 10h-12h / 13h-18h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Animations - Cuisine cannoise en fête

Da sabato 29 marz 2025

A sabato 12 aprile 2025

Marché Forville

Rue du marché Forville ET halle sur les Allées de La Liberté (face au kiosque à musique)



Exposition - Luxe, calme et volupté

Fino a domenica 20 aprile 2025

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Exposition - Vanuatu. La voix des ancêtres

Fino al 25 maggio 2025

Horaire(s) :

De décembre à mars :

De 10h à 13h et de 14h à 17h

(fermé les lundis)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Le temps du renouveau, Cannes 1944-1947

Fino a venerdì 6 giugno 2025

Dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Festival, Les jeudis du jazz

Fino a sabato 7 giugno 2025 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CARROS

C’est pas parce qu’on a rien à dire qu’il faut fermer sa gueule - Teatro

Martedì 1° aprile 2025

Orari di apertura il martedì dalle 20 alle 21:30.

Salle Juliette Greco

5 boulevard de la Colle Belle



Sous nos pas, les rivières - Esposizione

Fino al 15 Giugno 2025

Centre International d'Art Contemporain

Place du Chateau - Château de Carros



EZE

Scène ouverte - Concerto

Domenica 30 marzo 2025 dalle 14 alle 20.

Èze



LA BRIGUE

Carnevale

Sabato 29 marzo da 14:30 a 18:00

Tradizione e folclore

La Brigue



LEVENS

concert de Stephan & Leonbrard Rieckhoff

Domenica 30 marzo 2025

Orari di apertura il domenica dalle 17 alle 18:30.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



MENTON

St John's Kermesse

Sabato 29 marzo

L'eglise anglicane St John,

31 Avenue Carnot



Mark Armstrong Exhibition

Fino al 31 marzo

Esposizione

St John's English LIbrary,

31 avenue Carnot



Visite commentée au Musée de Préhistoire régionale

Mercoledì 2 aprile da 15:00 a 16:30

Visita guidata e/o commentata

Musée de Préhistoire régionale,

20 rue Lorédan Larchey



Visite guidée : le Quartier des Terres Chaudes

Mercoledì 2 aprile da 10:00 a 12:00

Visita guidata e/o commentata

Arte moderna e contemporanea

Palais de l'Europe



Visita guidata: Il giardino reale di Westminster; Lasciate che Mentone racconti la vostra storia

Mercoledì 23 aprile da 10:30 a 11:15

Hôtel Royal Westminster, 28/30 avenue Félix Faure



Mostra: Hokusai-Hiroshige "Mondi fluttuanti"

Fino al 17 maggio 2025

Galerie des Musées

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer,



Mostra Jean Cocteau / Michèle Kleijnen, Escales

Fino al 16 giugno 2025

Musée Jean Cocteau - Le Bastion,

Quai Napoléon III,



Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere

Tutto l'anno il giovedì alle 10,15

Fiori/piante

Jardin du Val Rahmeh,

Avenue Saint Jacques



Visita guidata: la sala dei matrimoni di Jean Cocteau, Lasciate che Mentone vi racconti tutto su di sé

Tutto l'anno

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

Tutto l'anno

Prodotti locali

Maison Herbin

2 rue du Vieux Collège



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise

Tutto l'anno

La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Tutto l'anno

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Vide grenier

Tutto l'anno il venerdì

Mail du Bastion & Place aux Herbes



Le antichità del Louvre

Tutto l'anno

Grand Hôtel des Ambassadeurs,

3 rue Partouneaux,



MONACO

Le Printemps des Arts - "Jolivet - Ravel - Cendo"

Giovedì 27 marzo 2025, alle 19.30

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Opera - "L’Heure espagnole & L’Enfant et les Sortilèges"

Giovedì 27 marzo 2025, alle 20h

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Theatre - "Piège pour un homme seul"

Giovedì 27 marzo 2025, alle 20h

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Le Printemps des Arts - "Jazz"

Venerdì 28 marzo 2025, alle 19.30

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Le Printemps des Arts - "Jazz"

Sabato 29 marzo 2025, alle 19.30

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Le Printemps des Arts - "Film Screening"

Domenica 30 marzo 2025, alle 11h

Cinéma des Beaux-Arts

12, avenue d'Ostende



Le Printemps des Arts - "Organ"

Domenica 30 marzo 2025, alle 15h

La Cattedrale di Monaco

4, rue Colonel Bellando de Castro



OPMC - "Tribute to Ravel"

Domenica 30 marzo 2025, alle 18h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Film - "East of Noon"

Martedì 1 aprile 2025, alle 19h

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Theatre - "L'effet miroir"

Martedì 1 aprile 2025, alle 20h

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Show - "Pascal Obispo - Correspondances"

Martedì 1 aprile 2025, alle 20.30

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Festival - "Printemps des Arts de Monte-Carlo"

Fino a domenica 27 aprile 2025

Principality of Monaco



Exhibition - "Agora, the Place of the Museum"

Fino a domenica 4 maggio 2025

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exhibition - "UNRELATED!"

Fino a giovedì 18 dicembre 2025, dalle 10h alle 18h

Espace 22

24 Bd d'Italie



Exposition - "L’Effet Papillon"

Fino a lunedì 1 dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "The Butterfly Effect"

Funo a lunedì 1 dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Sortez-moi de là! - Teatro

Giovedì 27 marzo 2025 alle 21.

Venerdì 28 marzo 2025 alle 21.

Sabato 29 marzo 2025 alle 21.

Domenica 30 marzo 2025 alle 17:30.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



Action culturelle Croisé.e.s ! Ateliers et spectacles à l’EHPAD La Croix Rouge Russe - Spettacolo

Fino a venerdì 28 marzo 2025 alle 16 - Laboratorio di plastica con Claude Valenti.

Da martedì 22 a venerdì 25 aprile 2025 alle 16 - Laboratorio di plastica con Emma Tarea.

Venerdì 25 aprile alle 19: restituzione dei laboratori, performance coreografica di Sami Loviat, concerto della Petite Cabine.

Dal martedì 27 a venerdì 30 maggio 2025 dalle 14 alle 16. Workshop fotografico con Eleonora Strano.

Dal martedì 24 a venerdì 27 giugno 2025 dalle 14 alle 16. Laboratorio di marionette con Marjorie Gesbert.

Venerdì 27 aprile alle 19: restituzione dei laboratori e concerto delle Claricen.

EHPAD La Croix Rouge Russe

34 avenue Caravadossi



Elodie Da Silva – Tempête Émotionnelle

One man Show / One woman show

Giovedì 27 marzo 2025 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Afterwork / Cave Bianchi / Sing and Swing - Conferenza

Da giovedì 27 a venerdì 28 marzo 2025 alle 19.

Caves Bianchi

7 rue Raoul Bosio



On n’est pas toutes des cendrillons - Danza

Giovedì 27 marzo 2025 alle 14.

Venerdì 28 marzo 2025 alle 20.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Le Menteur - Teatro

Giovedì 27 marzo - 14:00 e 20:00

Venerdì 28 marzo - 20:00

La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



Antigone - Teatro

Giovedì 27 marzo 2025 alle 20.

Venerdì 28 marzo 2025 alle 20.

Sabato 29 marzo 2025 alle 20.

Domenica 30 marzo 2025 alle 17.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Une danse sur l’océan - Danza

Giovedì 27 marzo 2025 alle 18:30.

Venerdì 28 marzo 2025 alle 18:30.

Sabato 29 marzo 2025 alle 15.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



Marie s’infiltre – Culot

One man Show / One woman show

Venerdì 28 marzo 2025 alle 20.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Jean-Pierre Como - Concerto

Venerdì 28 marzo 2025 alle 20:30.

Espace Grappelli

49 avenue de la Marne

Place Emile Begnis



Explorer et écrire la mer – Joseph Conrad – L’Homme et la Mer - Conferenza

Venerdì 28 marzo 2025 alle 16.

Bibliothèque Romain Gary

21 Boulevard Dubouchag



Duos de danse – 4e édition

Venerdì 28 marzo 2025 alle 19.

Théâtre de La Tour

63 bd Gorbella



LQB Fest - Festival

Venerdì 28 marzo 2025 alle 20.

Sabato 29 marzo 2025 alle 20.

Domenica 30 marzo 2025 alle 20.

Le 109 - Frigo 16

89 Route de Turin



XXVIIIe rencontre de guitare classique - Concerto

Dal venerdì 28 a sabato 29 marzo 2025 alle 19.

Salle Black Box

2 Pont René Coty

Centre AnimaNice Bon Voyage



Ciao mon mari ! - Teatro

Venerdì 28 marzo 2025 alle 20.

Sabato 29 marzo 2025 alle 20.

Domenica 30 marzo 2025 alle 15.

Venerdì 4 aprile 2025 alle 20.

Sabato 5 aprile 2025 alle 20.

Théâtre de La Semeuse

2 montée Auguste Kerl

Rue du Château



Salon ID Week-End

Da venerdì 28 a domenica 30 marzo 2025.

Place Masséna



Envolée céleste ou ténor et soprano dans la musique sacrée - Concerto

Sabato 29 marzo 2025 alle 20:30.

Eglise du Voeu

2 rue Alfred Mortier



Le formidable Merwane Benlazar

One man Show / One woman show

Sabato 29 marzo 2025 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Conférence de l’Aron : Le Sort Cruel des Femmes à Travers L’Opéra

Sabato 29 marzo 2025 alle 15.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Synapson - Concerto

Sabato 29 marzo 2025 alle 19.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



Celtic Legends - Danza

Sabato 29 marzo 2025.

Palais Nikaia

163 Boulevard du Mercantour



La vengeance d’une femme - Teatro

Sabato 29 marzo 2025 alle 19.

Théâtre de La Tour

63 bd Gorbella



Glitter by Ruhl - Spettacolo

Sabato 29 marzo 2025 alle 19:45.

Venerdì 4 aprile 2025 alle 19:45.

Venerdì 18 aprile 2025 alle 19:45.

Venerdì 16 maggio 2025 alle 19:45.

Venerdì 6 giugno 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Les Journées du Cinéma Italien – 39e édition

Fino al 29 marzo2025, ogni giorno.

Il meglio del cinema italiano di oggi in VOSTFR!

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Cantates à Saint-Paul - Concerto

Domenica 29 giugno 2025 alle 15:30.

Domenica 16 novembre 2025 alle 15:30.

Eglise Saint-Paul

28 avenue de Pessicart



Les femmes de ma vie - Teatro

Domenica 30 marzo 2025 alle 16.

Domenica 6 aprile 2025 alle 16.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



Festin des Cougourdons - Festa tradizionale

Domenica 30 marzo 2025 dalle 10 alle 18.

Jardin des Arènes de Cimiez

Avenue des Arènes de Cimiez



Chagall et la musique - Conferenza

Domenica 30 marzo 2025 alle 16.

Vu pas vu

Palais de l'Agriculture

113 Promenade des Anglais



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Lunedì 31 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 7 aprile 2025 alle 19.

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Le retour d’Ulysse – d’après Homère - Teatro

Mercoledì 2 aprile 2025 alle 14.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



L’entourloop

Mercoledì 2 aprile 2025 alle 20.

Théâtre Lino Ventura

168 boulevard de l'Ariane



Forsythe / Brumachon / Van Manen / Ekman - Danza

Da mercoledì 2 a venerdì 4 aprile 2025 alle 20.

Sabato 5 aprile 2025

Orari di apertura ogni giorno alle 15 e alle 20.

Domenica 6 aprile 2025

Orari di apertura ogni giorno alle 15 e alle 20.

Martedì 8 aprile 2025 alle 20.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Joé Aegerter – I’m not a cowbow, daisy. music for laboratory

Esposizione

Fino al 6 aprile 2025

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18.

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Le petit Chaperon Rouge - Spettacolo

Sabato 5 aprile 2025 alle 14.

Domenica 6 aprile 2025 alle 14.

Sabato 19 aprile 2025 alle 14.

Domenica 20 aprile 2025 alle 14.

Sabato 3 maggio 2025 alle 14.

Domenica 4 maggio 2025 alle 14.

Domenica 18 maggio 2025 alle 14.

Sabato 31 maggio 2025 alle 14.

Domenica 1° giugno 2025 alle 14.

Sabato 14 giugno 2025 alle 14.

Domenica 15 giugno 2025 alle 14.

Sabato 28 giugno 2025 alle 14.

Domenica 29 giugno 2025 alle 14.

Sabato 12 luglio 2025 alle 14.

Domenica 13 luglio 2025 alle 14.

Sabato 26 luglio 2025 alle 14.

Domenica 27 luglio 2025 alle 14.

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



Sensas by Ruhl - Spettacolo

Sabato 12 aprile 2025 alle 19:45.

Sabato 26 aprile 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Lunedì 31 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 7 aprile 2025 alle 19.

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Glitter by Ruhl, Spettacolo

Sabato 29 marzo 2025 alle 19:45.

Venerdì 4 aprile 2025 alle 19:45.

Venerdì 18 aprile 2025 alle 19:45.

Venerdì 16 maggio 2025 alle 19:45.

Venerdì 6 giugno 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl

1, Promenade des Anglais



Cantates à Saint-Paul - Concerto

Domenica 29 giugno 2025 alle 15:30.

Domenica 16 novembre 2025 alle 15:30.

Eglise Saint-Paul

28 avenue de Pessicart



Sensas by Ruhl- Spettacolo

Sabato 12 aprile 2025 alle 19:45.

Sabato 26 aprile 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Evasion, One man Show / One woman show

Représentations :

Vendredi 11 avril - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Lunedì 31 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 7 aprile 2025 alle 19.

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Lunedì 31 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 7 aprile 2025 alle 19.

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Nella misteriosa atmosfera di un museo notturno, vieni ad assistere ad uno dei nostri concerti di musica da camera e lasciati cullare da un ricco repertorio che dedica uno spazio importante alla musica contemporanea.

Alla luce delle sensazionali vetrate di La Création du Monde e grazie ad un'acustica straordinaria, venite a vivere un'esperienza straordinaria nella sala da concerto progettata dallo stesso Marc Chagall!

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Benoît Piéron – Waiting Room - Esposizione

Fino al 6 Aprile 2025

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Numera Natura – Benoît Barbagli Vautier - Esposizione

Fino al 06 Aprile 2025

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



L’ombre, le reflet, l’écho - Esposizione

Fino al 07 Aprile 2025

Palais Lascaris

15 rue Droite



Evasion - One man Show / One woman show

Fino all'11 aprile 2025

Représentations :

Dimanche 22 décembre - 16h30

Vendredi 31 janvier - 21h

Dimanche 16 mars - 16h30

Vendredi 11 avril - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le pouvoir bouleversant de la couleur - Exposition

Fino al 14 aprile 2025

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Nuit d’ivresse, Théâtre

Fino al 20 aprile 2025

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Réveillon à la morgue, Teatro

- Venerdì 25 aprile - 21:00

- Domenica 4 maggio - 18:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Chagall 1966-1985 – Dans la lumière de Saint-Paul-de-Vence

Esposizione

Fino al 5 Maggio 2025

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Musique de chambre au Foyer de l’Opéra - Concerto

Lunedì 19 maggio 2025 alle 12:15.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



La vérité si je mens… ta liste ?, Spettacolo

Fino al 23 Maggio 2025

Zatanna ti porta con sé alla scoperta di un universo misterioso e magico dove verità, bugie... e liste si mescolano!

Uno spettacolo per tutta la famiglia in cui rimarrai sorpreso dalle sue performance di mentalismo originali, interattive e divertenti.

Con Zatanna.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le malade imaginaire - Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacolo teatrale Molière diretto da Sébastien Morena.

Argan, vedovo e ipocondriaco, si risposa con Béline che finge cure premurose ma spera solo nella morte del marito per ereditare. Sopporta salassi, purghe e numerosi altri rimedi prescritti da medici desiderosi di compiacerlo nei suoi deliri... e soprattutto di ricevere la loro pensione!

Angélique, la figlia di Argan, ama Cléante nonostante suo padre. Quest'ultimo preferisce sposarla con Thomas Diafoirus, figlio di buona famiglia e soprattutto medico... Ma piacerà alla giovane?

Toinette la fedele serva prenderà parte al gioco di alcuni... e di altri!!!

con: Pierre MORENA, Pénélope, Elona BENSON o Milla BERZANE, Patricia DEN HARTOG o Marie-Neige MARTIN, Sébastien MORENA, Roland DE L'ODEON, François DELACOUR, Alain SERRA, Ornella BRESCIA

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Sexe, magouilles et culture générale, Teatro

Fino al 30 Maggio 2025

Spettacolo di Laurent Baffie, regia di Sébastien Morena.

Théâtre de l'Alphabet

19 Rue Delille



Aux frontières de la transcendance, Spectacle

Fino al 6 giugno 2025

Représentations :

Vendredi 28 mars - 21h

Vendredi 2 mai - 21h

Vendredi 6 juin - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Jean Toche – Fragments de mémoire (1930-1944) - Esposizione

Fino al 4 Luglio 2025

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 18. tranne 1° gennaio, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° maggio, 8 maggio e 25 dicembre.

Archives Nice Côte d'Azur - Palais de Marbre

7/9 av de Fabron



Sirènes et Merveilles – Peuples des mers - Esposizione

Fino al 21 Settembre 2025

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso il martedì.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



L’océan vivant - Esposizione

Fino al 30 Settembre 2025

Promenade du Paillon

Plassa Carlou Aubert



ROQUEBILLIERE

Foire du Village : 1er Avril

Martedì 1° aprile 2025.

Place de la Mairie

Place Corniglion Molinier



Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme - Conferenza

Mercoledì 2 aprile 2025

Orari di apertura ogni giorno dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 15:30.

Médiathèque départementale de Roquebillière



Atelier Lecture : “Raconte-moi une histoire”

Sabato 5 aprile 2025 alle 10:30.

Sabato 19 aprile 2025 alle 10:30.

Sabato 17 maggio 2025 alle 10:30.

Sabato 31 maggio 2025 alle 10:30.

Médiathèque departementale de Roquebillière

Promenade Jean Laurenti



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINT ETIENNE DE TINEE

Happy Hour – Club del libro - Conferenza

Martedì 1° aprile 2025 alle 19.

Martedì 10 giugno 2025 alle 19.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



SAINT JEAN CAP FERRAT

Les Jeudis de la Villa – Nicolas Gitton - Conferenza

Giovedì 27 marzo 2025 dalle 19 alle 23.

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



Événement caritatif – Journée d’Activation Kundalini

Giovedì 27 marzo 2025 alle 12.

Horaires : 2 sessions :

- Première session : 12h-14h

- Deuxième session : 16h-18h

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



Atelier de printemps de l’Art Bonsaï Club

Sabato 29 marzo 2025 dalle 9:30 alle 17.

Espace Les Néréides

Théâtre sur la Mer



Théâtre pour enfants “Fifi bric-à-brac”

Sabato 29 marzo 2025 alle 15.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



Happy Hour – Club del libro - Conferenza

Martedì 1° aprile 2025 alle 19.

Martedì 10 giugno 2025 alle 19.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



SAINT LAURENT DU VAR

Mad Tour 2025 - Concerto

Venerdì 31 gennaio 2025 alle 20.

Venerdì 28 marzo 2025 alle 20.

Théâtre Georges Brassens

426 Avenue du 11 Novembre



SAINT MARTIN DU VAR

“Toc toc toc… une histoire”

Fino al 03/04/2025, il 1° giovedì del mese dalle 10 alle 10:30.

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 Bd Lazare Raiberti

06450 Saint-Martin-Vésubie



SAINT MARTIN VESUBIE

Conférences scientifiques

Sabato 29 marzo 2025 dalle 15 alle 16.

Sabato 26 aprile 2025 dalle 15 alle 16.

Médiathèque départementale annexe

52 Bd Lazare Raiberti



Exposition – “Qui a refroidi Lemaure ?”

Fino al 29 Aprile 2025

Médiathèque départementale annexe

52 boulevard Lazare Raiberti



SAORGE

Mercato contadino di Saorge

Tutto l'anno il sabato mattino

Place Ciapagne



SOSPEL

Conferenza "Vivere bene con se stessi"

Sabato 29 marzo a 18:00

Médiathèque de Sospel,

Place Trinqua



TENDE

Concerto di Baboucan & the Fine Asses

Sabato 29 marzo a 11:30

Stella Alpina,

1 avenue du 16 septembre 1947



Conférence Animaux Totem Amérindiens

Fino al 29 Novembre 2025

Chambre d'hôtes Les Murès

Quartier des Murès

Route de La Colmiane

Saint Dalmas



VALDEBLORE

Conférence Animaux Totem Amérindiens

Fino al 29 Novembre 2025

Chambre d'hôtes Les Murès

Quartier des Murès

Route de La Colmiane



VENCE

Exposition collective : “Ombres et lumières”

Fino al 13/04/2025, ogni giorno.

Galerie du Tilleul

4 place de l'évêché



VILLEFRANCHE SUR MER

Conférence “Sciences-sur-Mer” : Océan Mondial

Giovedì 27 marzo 2025 dalle 19 alle 21.

Auditorium de la Citadelle

Place Emmanuel Philibert



Conférence de l’UVIA

Martedì 1° aprile 2025 alle 17.

"A la redécouverte de la Comtesse de Ségur"

Par Yves Gastaut, Maître de Conférence.

Auditorium de la Citadelle

Place Emmanuel Philibert