Jazz à Juan: si conosce la programmazione dell’edizione di quest’anno

Dal 10 al 20 luglio 2025, Jazz à Juan tornerà a far vibrare le sue note nella splendida cornice della pineta Gould, continuando la sua tradizione di varietà musicale e valorizzazione di nuovi talenti.



L’edizione 2025 promette un programma eclettico, che unisce grandi protagonisti del jazz, artisti della scena elettronica e giovani promesse.



L’essenza di Jazz à Juan sta nell’incontro e nella condivisione: artisti di fama internazionale e pubblico si ritrovano in un’atmosfera intima e accogliente, favorita dalla capienza limitata a 3.000 posti. Ogni concerto diventa così un’esperienza esclusiva, immersa nel fascino senza tempo della pineta Gould.





Per tutta l’estate, Antibes Juan-les-Pins, culla del jazz in Europa, sarà animata dalle sue mille sfumature musicali.

Tra gli eventi imperdibili, spiccano i concerti gratuiti della Jammin’ Summer Session, una piattaforma di espressione e creatività per artisti emergenti. A completare l’esperienza, le Marching Bands coloreranno le strade della città, mentre il Before del festival offrirà DJ set e momenti di socialità, tra cui le tradizionali partite di pétanque.



Dal 1960, anno della sua fondazione in omaggio a Sidney Bechet, Jazz à Juan ha saputo evolversi mantenendo intatta la sua apertura al mondo e la sua autenticità. Innumerevoli artisti hanno lasciato un segno indelebile su questo palco unico, non solo con la loro musica, ma anche con l’impronta delle loro mani.



Queste testimonianze storiche sono visibili lungo i marciapiedi del Boulevard Édouard Baudoin, che costeggia la pineta Gould, trasformando la passeggiata in un viaggio nella memoria del festival.



Più di un semplice evento, Jazz à Juan è un’esperienza da vivere ovunque: sotto le stelle della pineta, nei caffè, nei bar, nei ristoranti, negli hotel o tra le strade animate di Antibes e Juan-les-Pins. Un festival che si tramanda, si condivide e si assapora, da soli, con gli amici o in famiglia.





Il programma della 64ma edizione di Jazz à Juan

10 luglio 2025 - Emile Londonien - Air

11 luglio 2025 - Dianne Reeves - Jamie Cullum

12 luglio 2025 – Ayo - Ben Harper & The Innocent - Criminals

14 luglio 2025 - Xu Quintet - Marion Rampal - Macha Gharibian

15 luglio 2025 - Mark Lettieri Group - Robert Plant - Presents Saving - Grace Feat. Suzi Dian

16 luglio 2025 – Meshell – Ndegeocello - Gregory Porter

17 luglio 2025 - Kareen Guiock – Thuram - Ibrahim Maalouf & The

18 Luglio 2025 - Trumpets Of - Michel-Ange

18 luglio 2025 – Dabeull - Caravan Palace

19 luglio 2025 - Sophye Soliveau - Herbie Hancock

20 luglio 2025 - Nicole Slack Jones