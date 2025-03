Viaggio nel cuore della preistoria: laboratori per bambini al Museo di Antropologia Preistorica di Monaco

Il 14 aprile 2025, dalle 14 alle 16, il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco invita i bambini dai 5 ai 7 anni a un laboratorio unico nell'ambito della nuova mostra "L'EFFET PAPILLON, La Préhistoire des Animaux".

Questo momento eccezionale offrirà ai giovani visitatori l'opportunità di immergersi nell'affascinante storia dello stambecco, questo maestoso animale delle montagne, e di scoprire i suoi incontri con altre specie, attraverso una narrazione accattivante.

Il workshop, concepito come un'avventura interattiva, permetterà ai bambini di seguire le orme dello stambecco, che racconterà loro la sua storia attraverso i secoli. In questo workshop, lo stambecco spiegherà come si è evoluto e interagito con gli altri animali nel corso del tempo, mettendo in luce i legami affascinanti tra le diverse specie e il modo in cui l'uomo ha influenzato questo equilibrio naturale.

I bambini avranno l'opportunità di partecipare a giochi e attività creative legate ai temi della mostra, mentre scoprono la storia degli uomini preistorici e il loro rapporto con gli animali. In un incontro con un archeologo, esploreranno la storia degli uomini attraverso il tempo e potranno scoprire manufatti e oggetti di uso quotidiano, come armi da caccia, strumenti e ossa di animali. Sarà un momento divertente, educativo e gratificante per risvegliare la loro curiosità e il loro senso dell'osservazione.

Caccia alle uova

Al termine dei nostri laboratori, i bambini partiranno alla ricerca di uova nascoste nei giardini del Museo! Con indizi divertenti e un po' di fortuna troveranno uova colorate piene di deliziose sorprese. Un momento divertente e goloso per concludere questa giornata creativa in bellezza!

Data: Martedì 15 aprile 2025. Orario: dalle 14 alle 16. Età: + di 8 anni. Prezzo: 20 euro

Workshop: "Creazione di un Racconto Immaginario"

Martedì 15 aprile 2025, dalle 14:00 alle 16:00, il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco propone un laboratorio creativo destinato ai bambini di età superiore agli 8 anni. In questo workshop, i partecipanti potranno creare la propria storia seguendo semplici passaggi e spiegazioni chiare.

I bambini scopriranno le tappe essenziali per costruire un racconto accattivante, dalla creazione dei personaggi all'elaborazione della scenografia e della narrazione. Impareranno a strutturare la loro storia, a immaginare colpi di scena e a dare vita ai loro personaggi attraverso attività ludiche e creative.

I bambini avranno anche l'opportunità di partecipare a un workshop condotto da un archeologo, che spiegherà loro il suo lavoro nei siti archeologici e nei laboratori. Scopriranno come identificare, studiare e conservare gli oggetti trovati per comprendere meglio la storia.

Questo workshop promette un momento ricco di immaginazione e scoperte, mentre consente ai bambini di sviluppare la loro creatività e le loro abilità narrative, imparando anche sulla storia e sulle pratiche dei primi uomini. Un pomeriggio ideale per stimolare la loro passione per le storie, alimentare la loro creatività e suscitare la loro curiosità per la storia dell'umanità.

