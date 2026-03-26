Beausoleil ospita “Flauto, Virtuosismo e Bel Canto” con Claudi Arimany, Eduard Sànchez e Albert Gimenez

Una serata all’insegna dell’eleganza musicale, del virtuosismo tecnico e della tradizione del bel canto: è quanto propone il concerto “Flauto, Virtuosismo e Bel Canto”, in programma sabato 28 marzo 2026, dalle ore 20:00 alle 21:30, presso il Centre Culturel Prince Jacques di Beausoleil.

L’evento vedrà protagonisti tre interpreti di rilievo internazionale: i flautisti Claudi Arimany ed Eduard Sànchez, accompagnati al pianoforte da Albert Gimenez. Un trio di musicisti spagnoli riconosciuti per la loro raffinata sensibilità artistica e per una carriera consolidata nei principali circuiti concertistici europei.

Il programma musicale attraversa alcune delle pagine più celebri del repertorio classico e operistico, con composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Franz Doppler e Giuseppe Verdi.

L’evento rientra nell’offerta culturale dedicata al tempo libero e alla musica classica della città di Beausoleil, confermando l’attenzione verso appuntamenti di qualità e respiro internazionale.

È consigliata la prenotazione, contattando il numero 04 93 78 90 80. La struttura dispone inoltre di parcheggio per il pubblico.