“Water There”, al Théâtre des Muses di Monaco: teatro e danza per raccontare il valore dell’acqua con la voce di Zaz

A partire da oggi, il 25 fino al 29 marzo 2026, il Théâtre des Muses di Monaco ospita “Water There”, uno spettacolo originale che fonde teatro e danza per affrontare con sensibilità e immaginazione una delle sfide più urgenti del nostro tempo: il rapporto tra l’uomo e l’acqua.

In scena ogni giorno a partire dalle ore 15.00 presso la sede di 45A Boulevard du Jardin Exotique, lo spettacolo si presenta come un viaggio artistico e narrativo capace di coinvolgere spettatori di tutte le età, a partire dai 6 anni. L’iniziativa, organizzata dallo stesso Théâtre des Muses, è inoltre accessibile, confermando l’attenzione degli organizzatori verso un pubblico ampio e inclusivo.

Al centro della storia c’è Lola, direttrice di un impianto di trattamento delle acque reflue, impegnata a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela delle risorse idriche. Tuttavia, una notte, tutto cambia: i macchinari si guastano, l’acqua sembra ribellarsi e traboccare, trascinando la protagonista in un universo fantastico. Qui Lola incontra lo “Swallower”, una figura enigmatica e poetica, una sorta di Quasimodo delle fogne, che emerge con una missione: salvare l’acqua.

Lo spettacolo si sviluppa come un’avventura simbolica e visivamente suggestiva, a impreziosire ulteriormente l’esperienza è la partecipazione della cantante Zaz, la cui voce accompagna il racconto con una dimensione sonora intensa ed evocativa.

Definito dalla critica come “uno spettacolo magistrale, ludico e altamente originale” (La Provence), “Water There” invita il pubblico a riscoprire il valore essenziale dell’acqua, ricordando che ogni goccia racchiude vita.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Théâtre des Muses al numero +377 97 98 10 93, via email all’indirizzo axel.theatredesmuses@gmail.com oppure sul sito https://www.letheatredesmuses.com/.