Cannes, viaggio tra arte e memoria: dalle origini marinare ai miti del femminile

Non solo cinema e red carpet: la primavera della città francese si arricchisce di un articolato programma espositivo che attraversa storia, arte e identità culturale.

Dai fondali dell’arcipelago di Lérins fino alle più recenti sperimentazioni artistiche, Cannes propone un percorso che intreccia passato e contemporaneità, offrendo ai visitatori una lettura inedita del territorio e delle sue trasformazioni.





Alle origini della città, tra mare e tradizione

Fino al 26 aprile, la mostra “Aux origines de Cannes – Pêche et autres trésors de la mer” riporta il pubblico alle radici marinare della città.

L’esposizione racconta le risorse naturali dell’arcipelago di Lérins, con particolare attenzione alla pesca, alla fauna e alla flora sottomarina.



Accanto a documenti storici e fotografie d’epoca sui pescatori locali, trovano spazio le opere contemporanee di Alberto Storari, realizzate durante una residenza artistica sull’isola di Sainte-Marguerite. Un dialogo tra memoria e interpretazione artistica che restituisce l’anima più autentica della costa cannoise.





Quando la natura colpisce: la memoria delle catastrofi

Resterà aperta fino al 5 giugno la mostra “Quand le ciel nous tombe sur la tête !”, dedicata ai grandi eventi naturali che hanno segnato la storia della città.

Terremoti, tempeste, incendi e inondazioni – come il maremoto del 1853, il sisma del 1887 e le alluvioni del 1947 – emergono attraverso documenti d’archivio, articoli di stampa e materiali storici.



L’esposizione, realizzata in collaborazione con la direzione dei rischi maggiori, offre anche uno sguardo sul presente: oggi Cannes punta su prevenzione, pianificazione e coinvolgimento dei cittadini per affrontare fenomeni sempre più estremi, in linea con le politiche europee sul cambiamento climatico.





Il potere del femminile, dalla preistoria a oggi

Un viaggio lungo 25mila anni è al centro di “Démones et déesses : de la vie à la mort”, visitabile fino al 24 maggio presso il Musée des Explorations du Monde.



La mostra esplora le rappresentazioni del femminile attraverso epoche e culture, dall’Europa all’Asia fino all’Africa. Figure mitiche come Ishtar, Iside, Venere, Kali e Lilith diventano simboli di fertilità, creazione, ma anche distruzione e potere.

Il percorso si sviluppa in sei sezioni tematiche, dalla preistoria ai movimenti femministi contemporanei, offrendo una riflessione attuale sul ruolo e sull’immagine della donna.





Il tempo sospeso di Gilles Miquelis

Fino al 14 giugno, spazio alla pittura di Gilles Miquelis con la mostra “Des mondes flottants”. Formatosi all’École des Beaux-Arts di Montpellier, l’artista costruisce scene intime e sospese, caratterizzate da un uso rapido e preciso del gesto pittorico.



Le sue opere raffigurano interni domestici e figure – spesso femminili – immerse in una dimensione fuori dal tempo. I personaggi, anche quando rappresentati in gruppo, trasmettono una profonda solitudine.

Tra simbolismo e tocchi di ironia, Miquelis indaga la fragilità dell’esistenza e l’effimero, invitando lo spettatore a soffermarsi e osservare oltre la prima impressione.





Carole Benzaken e l’arte come improvvisazione jazz

Chiude il percorso, fino al 21 giugno, “Jam Session” di Carole Benzaken, allestita presso la La Malmaison. Figura di spicco della pittura contemporanea francese, Benzaken costruisce l’esposizione come una vera improvvisazione jazz: opere di periodi diversi dialogano tra loro creando accostamenti inattesi.



Con circa 135 lavori tra dipinti, disegni e video, la mostra ripercorre oltre vent’anni di carriera, mettendo al centro il tema della trasformazione delle immagini. Ispirata al linguaggio musicale, l’esposizione propone una lettura dinamica e stratificata dell’opera dell’artista.



Cannes oltre il Festival

Se Cannes è universalmente nota per il Festival di Cannes, questo ricco calendario espositivo dimostra come la città sia anche un vivace polo culturale durante tutto l’anno.



Tra storia locale, riflessioni sul presente e sperimentazioni artistiche, le mostre offrono un’occasione preziosa per scoprire un volto meno noto ma altrettanto affascinante della celebre località della Costa Azzurra.







