Modernizzazione per i servizi di mobilità del Principato: nasce Taxi Monaco

All'avvicinarsi della stagione estiva e dei grandi appuntamenti, il Principato ha lanciato ieri, martedì 8 aprile, l'applicazione mobile TAXI MONACO. Questa innovazione, concepita da una società monegasca ospitata presso il vivaio MONACO BOOST, completa il dispositivo realizzato con il marchio registrato TAXI MONACO e il suo logo associato, per garantire una maggiore visibilità del servizio pubblico dei taxi operato da Taxis de Monaco.

Con lo stesso obiettivo, il sito web www.taximonaco.mc , di recente creazione, offre una vera e propria interfaccia agli utenti che facilita l'accesso ai vari servizi offerti, in particolare un estimatore delle tariffe.

Integrata nel programma «Extended Monaco», l'applicazione mobile TAXI MONACO si inserisce pienamente nello sviluppo digitale del Principato e arricchisce l'esperienza digitale dei clienti offrendo loro una soluzione di ordinazione e prenotazione istantanea. Il nuovo strumento mira a semplificare la gestione delle gare e a garantire un servizio di qualità all'altezza degli standard internazionali.

Grazie a questa soluzione intuitiva e veloce, i residenti e visitatori del Principato possono ora ordinare e prenotare un taxi in pochi clic, seguire la loro corsa in tempo reale, comunicare con l'autista e pagare direttamente tramite l'applicazione, in tutta semplicità.

L'insieme di queste evoluzioni costituisce una garanzia di professionalità del servizio dei Taxi di Monaco e permette all'A.E.T.I.M. (Associazione degli Operatori dei Taxi Indipendenti di Monaco) di offrire agli utenti un'esperienza fluida e moderna, conforme alle aspettative della clientela esigente.