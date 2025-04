Al Fuorisalone 2025, SENINI® incanta il pubblico con i nuovi biocompositi naturali NOAI® e con le nuove performances

In quella che è la tappa fissa degli appassionati del design, nei bellissimi spazi di Paola Lenti, in via Giovanni Bovio, 29 a Milano, tra mostre ed installazioni, oltre alle novità per l’outdoor e l’indoor del marchio, SENINI® di Montichiari (BS), azienda leader in Italia nella produzione di pavimenti autobloccanti, cordoli, blocchi per murature, da anni impegnata in attività di ricerca e sviluppo su materiali eco – compatibili per l’edilizia, conferma la sua presenza per il secondo anno consecutivo, trasformando lo spazio in un ambiente emozionale e rigenerante, perfetto per un design sostenibile e consapevole, con le sue tre linee di prodotto esclusive con le loro rispettive peculiarità.

L’ambiente circostante assume un aspetto salubre ed energicamente vibrante, grazie al protagonismo dell’aspetto materico dei prodotti, presentati in uno scenario architettonico ideale dove sostenibilità e innovazione si incontrano per dare vita a spazi che respirano, ispirano e durano nel tempo.

LITHÓRA®, ECOTOP SUPERIOR®, BIOMATTONE® di canapa e calce sono le tre di prodotto esclusive presentate con le loro rispettive peculiarità

“Lavoriamo per il bene dell’uomo e dell’ambiente è da sempre la nostra mission aziendale, come si può anche leggere sui nostri silos.” afferma l’imprenditore Massimo Senini “L’ecosostenibile è sano, bello e a misura d’uomo ed anche per questo motivo abbiamo un impianto fotovoltaico nuovissimo da un mega e mezzo che copre i 15.000 metri quadri di capannoni. Siamo un’azienda che oggi può vendere i crediti di carbonio in quanto, più produciamo, più CO2 togliamo dall’atmosfera. Del resto, in SENINI® abbiamo sempre avuto una particolare sensibilità per i temi ambientali e siamo stati i primi, nel settore, ad ottenere, oltre vent’anni fa, la certificazione ambientale ISO 14001. Non a caso i prodotti da pavimento esterno della linea Ecotop® sono stati scelti da EXPO Milano 2015 per la loro capacità di pulire l’aria grazie al processo di fotocatalisi e con la linea Tecnocanapa, dal 2015, operiamo anche nel settore della bioedilizia, dei materiali da costruzione naturali e delle tecnologie per l’efficienza energetica, puntando alla riduzione dei consumi energetici di edifici nuovi ed esistenti e al miglioramento del comfort abitativo degli occupanti.

Le case del futuro, infatti, saranno sempre più sostenibili e costruite con materiali naturali: una tendenza in forte crescita che contribuisce a preservare l’ambiente e ad assicurare una migliore qualità di vita per tutti. Per questo ci impegniamo ad offrire prodotti dalle enormi potenzialità, con un passato importante e credibile, riscoperti, innovati e destinati a diventare i protagonisti assoluti delle nuove costruzioni. Ed oggi con LITHÓRA® e NOAI®, il design incontra l’etica, per una nuova era del green building. Il punto di forza di questo prodotto è che non c’è cottura: produciamo a freddo, senza produzione di CO2 e pertanto, siamo orgogliosi di affermare che è completamente sostenibile”.

Allo spazio di Paola Lenti, fino a domenica 13 aprile, si può dunque ammirare LITHORA® , la nuova linea di pavimenti e rivestimenti da interno realizzata con NOAI®, un Bio composito a base di terra cruda, ossidi minerali, quarzi pregiati e fibre di canapa, caldo al tatto, come il legno, ma forte come la pietra. Materico, vivo, naturale, grazie ad esso, ogni superficie racconta una storia fatta di elementi primitivi e innovazione sostenibile. Le superfici LITHÓRA® sono una celebrazione della matericità naturale. Ogni pavimentazione è studiata per offrire un’esperienza sensoriale e visiva unica, con finiture che riprendono la pietra naturale, la terra cruda, regalando ad ogni ambiente un aspetto armonioso e senza tempo.

Pensato per chi cerca autenticità, bellezza e sostenibilità negli spazi che abita è molto più di una finitura, ma una vera e propria sorte di gesto di coerenza con la natura. La sua peculiarità principale è rappresentata da un processo produttivo senza cottura, che consente caratteristiche di prodotto resistente e durevole, ideale per pavimentazioni di alto profilo estetico e tecnico; è fotocatalitico, antibatterico e antivirus, per un ambiente più sano e pulito; presenta superfici naturali e materiche (texture sofisticate con variazioni cromatiche uniche); è altamente personalizzabile, con l’aggiunta ad esempio di Sassi di Luce per la Fotoluminescenza, gusci di nocciola, legni liofilizzati, madreperla, o ancora, vetro di murano.

Dunque, un prodotto con prestazioni tecniche ideali per un’architettura consapevole, essendo resistente all’usura e agli agenti atmosferici (ideale quindi per ambienti ad alto traffico) e compatibile con riscaldamento a pavimento, garantendo comfort termico in ogni stagione. Le texture appaiono organiche e tattili, ad effetto naturale e sofisticato; i colori sono stonalizzati, con variazioni cromatiche morbide e fluide per un effetto autentico; i formati modulari e versatili, con possibilità di posa personalizzata per un’architettura su misura.

Gli amanti dell’edilizia biosostenibile al Fuorisalone 2025 possono poi anche apprezzare le nuove performances del biomattone, di canapa e calce – risparmio energetico, isolamento e riduzione di co2 – con cui Senini crea i presupposti per il rilancio della filiera della canapa industriale. Tecnocanapa è la gamma completa di prodotti brevettati e soluzioni complete per l’involucro in canapa e calce, che rappresenta l’edilizia del futuro in quanto costituita da materiali naturali, sostenibili e ad alta efficienza energetica.

Blocco Ambiente, Bio Beton Pronto e Bio Beton 500 Venezia sono le soluzioni ideali per la nuova costruzione e la ristrutturazione. Composti unicamente da Canapulo, Legante Dolomitico Naturale e Microorganismi Simbiotici, sono in grado di massimizzare salubrità, risparmio energetico e comfort abitativo. Infine, orgogliosamente, Senini presenta anche Ecotop Superior, la nuova linea di pavimenti fotocatalitici, pavimentazioni autobloccanti per esterno che grazie al principio fotocatalitico contenuto nella loro superficie, contribuiscono in modo concreto alla riduzione delle sostanze nocive nell’aria.

Già utilizzati nella versione Ecotop per la realizzazione delle pavimentazioni di EXPO MILANO 2015, ora nella versione Superior, con l’aggiunta di quarzi pregiati finissimi, sono resi anche idrorepellenti, migliorando nelle performances intrinseche di prodotto. Vantano infatti caratteristiche che li rendono unici come linea, quali una superficie compatta e uniforme con una chiusura perfetta, migliore di una pietra naturale in quanto non assorbe, è antiscivolo e pulisce l’aria per mezzo della fotocatalisi; l’aggiunta di speciali additivi che riducono l’insorgere di fenomeni quali le efflorescenze; l’idrorepellenza con il sistema idrocare (che mantiene i colori, evita l’insorgenza di muschi e licheni, ha una migliore resistenza gelo/disgelo…); l’utilizzo di minerali di alto pregio che conferiscono una particolare brillantezza; durata e costanza di tonalità; un’eccellente indice di riflettenza solare che riduce l’assorbimento dei raggi, mantenendo più fresca la superficie.