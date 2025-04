Alassio, grande spettacolo con i campioni delle bocce: oltre mille atleti sul palcoscenico della Targa d’Oro

La competizione di bocce per antonomasia è pronta a mandare in scena la sua 72ª edizione. Con 1.068 giocatori iscritti, uomini e donne di tutte le età (dai 10 ai 75 anni e oltre) e di tutte le categorie, la Targa d’Oro Città di Alassio, in cartellone sabato 12 e domenica 13, si conferma la più partecipata e attesa del panorama internazionale della specialità volo. I partecipanti tornano a crescere: 231 sono le quadrette al via della Targa Oro Senior, 44 le coppie pronte per l’11ª Targa Rosa Silvana Gioielli e 28 le coppie della 12ª Targa Junior Under 15 Trofeo Boulenciel. Altri numeri altamente significativi: 6 Paesi rappresentati (Italia, Principato di Monaco, Francia, Svizzera, Croazia e Slovenia), 17 formazioni straniere, 18 i comitati territoriali FIB rappresentati, 7 località interessate all’evento nella giornata di sabato (Alassio, Albenga, Garlenda, Loano, Pietra Ligure, Diano Marina, Andora), 10 impianti di gioco e 120 campi da gioco, di cui 28 presso la Parrocchia di San Bernardino ad Albenga, località Vadino.

La Targa d’Oro è la gara: tutti vogliono essere al via e tutti puntano a entrare nell’albo d’Oro. Per raggiungere l’obiettivo, serve mettere insieme otto vittorie di fila. Anche appassionati, addetti ai lavori e familiari degli atleti non vogliono mancare a questo appuntamento. È la Milano-Sanremo delle bocce, la più amata dagli italiani, con finali in un palcoscenico che, per questo sport, non ha eguali: quello del Palaravizza, casa della Targa d’Oro dal 2010 e già sede di due Mondiali e un Europeo. Tra i premi speciali, da assegnare il Memorial Caudera (miglior puntatore), il Memorial Andreoli (miglior bocciatore) e, per la prima volta, il Memorial Albino Cuneo (Targa Junior) e il Memorial Lucia Bosio (Targa Rosa). Confermato lo svolgimento della Targa Bis, tabellone complementare riservato ai perdenti dei primi due turni, con inizio sabato alle ore 15.

La direzione di gara è affidata all’arbitro Livio Debernardi di Grignasco (NO), il delegato tecnico della Fiboules è il commissario internazionale Giannenrico Gontero di Campignone Fenile (TO).

Alcuni dei protagonisti saranno già in campo domani, venerdì 11, per il 1° All Star Game Italia, evento speciale che la Federazione Italiana Bocce ha voluto abbinare quale prestigioso prologo. I dodici componenti del Red Team (Valentina Basei, Francesca Carlini, Marika Depretis, Mauro Bunino, Davide Sari e Matteo Mana, c.t. Roberto Favre) e del Green Team (Natalie Gamba, Serena Traversa, Caterina Venturini, Matteo Golfetto, Gabriele Graziano e Ivan Soligon, c.t. Franco Buosi), che si sfideranno sulle otto corsie allestite al Palaravizza, mettono insieme innumerevoli titoli iridati, europei, italiani, vittorie nei World Games e record mondiali. Una formula avvincente che delizierà il pubblico per tutto il pomeriggio. L’importanza della manifestazione, inserita nel calendario di Liguria Regione Europea dello Sport 2025, è sottolineata dall’arrivo ad Alassio del presidente della Federbocce Marco Giunio De Sanctis, del nuovo presidente della Federazione Internazionale Sport Bocce Pascal Hernandez e dell’assessore regionale Simona Ferro.