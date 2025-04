Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Appuntamenti imperdibili

53ª FIERA D’ARTE DI ANTIBES

Dal 12 al 21 aprile - Esplanade du Pré des Pêcheurs – Antibes

Pubblico, collezionisti e architetti d’interni si riuniranno per ammirare le opere di creatori francesi e internazionali, capaci di sorprendere e suscitare emozioni intense. Mobili, gioielli, lampade, oggetti di curiosità e da collezione… Un’immersione nell’affascinante universo dell’eccellenza francese. Inoltre, sarà possibile visitare lo spazio Antibes Design & Métiers d’Art, dedicato agli artigiani e al loro straordinario savoir-faire, per scoprire le sinergie con gli artisti.



Diversi

Atelier participatif repair café - Il 12 & 26 aprile de 14 ore 17 - Espace Croix Rouge – Antibes



Teatro

Théâtre le Tribunal - 5 place Amiral Barnaud - Antibes

Le plan parfait - Dal 10 al 12 aprile ore 20,30

Les 3 drôles de femmes en escale - Il 13 aprile ore 15



Antibéa - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes

Démons - L'11, 12, 18 & 19 aprile ore 20,30 - Il 13 & 20 aprile ore 16

Stage de boulevard : autour d’oscar wilde – Il 10 & 11 aprile ore 10

Écriture en scène - Il 10 aprile ore 20,30

Le roman de Renart - Il 15 aprile ore 15



Mostre

Galerie Seguin - "Regards" - Dal 7 aprile al 31 maggio - 4 rue du Docteur Rostan- Antibes

Casemates de la création - Génération mer - fino al 12 aprile - Bd d'Aguillon - Vieil Antibes

Transartcafé - fino al 12 aprile - 4 Rue du Docteur Rostan - Antibes

Décors colorés - fino al 30 aprile - Musée d’Archéologie – Antibes

Xavier. Chemins buissonniers - fino al 29 giugno - Musée Picasso – Antibes

Leurs majestés : homard et langouste - fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes



Visite Guidate

Le Vieil Antibes en français – Il 16, 25 et 30 aprile ore 14,30

Le Vieil Antibes en anglais : sur demande,

Il Sentiero Costiero - L'11 & 18 aprile ore 9,30



AURON

Giovedì 10 aprile 2025.

Centre station



Week-end de clôture

Dal sabato 12 a domenica 13 aprile 2025 dalle 10 alle 22:30.

Domaine skiable et centre de la station



BEAULIEU SUR MER

Conferenze Scienza per tutti – Beaulieu

Mercoledì 16 aprile: Aurelia Heurteux

Quali sono le responsabilità sociali delle autorità locali? Quali sono le conseguenze per i cittadini?

Mercoledì 14 maggio: Damien Bazin

I nostri rapporti conflittuali con la natura

Mairie de Beaulieu-sur-Mer

3 boulevard Maréchal Leclerc



BEAUSOLEIL

Laboratori di scambio culturale

Tutto l'anno

Ateliers d'échanges,

Immeuble "Le Centre",

Salle Saint-Cyr



CAGNES SUR MER

Dimanche Malin

Domenica 13 aprile 2025 dalle 10 alle 16:30.

Cagnes-sur-Mer



CANNES

Concert - Arlucs Symphonique - De Naples à Venise

Giovedì 10 aprile 2025

Horaire(s) :

19h15

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



Concert - Afterwork - Big Fat Papa'z

Venerdì 11 aprile 2025

Horaire(s) :

18h30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



Salon et congrèsTout public

Congrès Médecine des arts

Venerdì 11 aprile 2025

Horaire(s) :

De 9h à 22h30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Concert - Olivia Ruiz

La Réplique

Sabato 12 aprile 2025

Horaire(s) :

20h30

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Baby Concert #4

Sabato 12 aprile 2025

Horaire(s) :

9h15 et 10h45

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



Atelier - Môme Fabrik

Sabato 12 aprile 2025

Horaire(s) :

14h30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



Spectacle - Guitry - Une folie

Sabato 12 aprile 2025

Horaire(s) :

20h30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Danse - Concours international de danse Cannes Croisette

Sabato 12 aprile 2025

Domenica 13 aprile 2025

Horaire(s) :

De 8h à 20h

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



Atelier d'écriture slam

Sabato 12 aprile 2025

Horaire(s) :

14h

Pôle culturel municipal Cannes République

Bibliothèque - Médiathèque Romain Gary

Place Taras Chevtchenko - Commandant Maria



Spectacle - Le Bonheur

Sabato 12 aprile 2025

Horaire(s) :

20h30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Concert - Arlucs Symphonique - De Naples à Venise

Domenica 13 aprile 2025

Horaire(s) :

11h

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



Concert - Les Tziganes de Cannes

Avec Jean Jacques Calvi

Domenica 13 aprile 2025

Horaire(s) :

11h

Hôtel barrière Le Majestic,

10 bd de la Croisette, Cannes



Animations - Visite thématique "Art et littérature" - Luxe, calme et volupté

Martedì 15 aprile 2025

Horaire(s) :

16h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Événement sportif - Cannes Bowl Fest

Fino a domenica 13 aprile 2025

Horaire(s) :

Jeudi 10 : de 9h à 20h

Vendredi 11 : de 8h à 21h

Samedi 12 : de 8h à 21h

Dimanche 13 : de 8h à 20h

Skatepark

La Croisette

Les Jardins de la Roseraie



Exposition - Luxe, calme et volupté

Fino a domenica 20 aprile 2025

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Exposition - Vanuatu. La voix des ancêtres

Fino al 25 maggio 2025

Horaire(s) :

De décembre à mars :

De 10h à 13h et de 14h à 17h

(fermé les lundis)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Le temps du renouveau, Cannes 1944-1947

Fino a venerdì 6 giugno 2025

Dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Festival, Les jeudis du jazz

Fino a sabato 7 giugno 2025 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CAP D'AIL

“Comedy Trip”

Spettacolo

Giovedì 10 aprile 2025 dalle 19:30 alle 21.

Théâtre Les Funambules

5 rue du Docteur Lyons - Maison des Arts



PRINTEMPS CAMELIAS - Conferenza

Fino al 17 Maggio 2025

Domenica 6 aprile dalle 10.00 alle 11.00 “I segreti dei semi” condotto da Eve Vernice, laboratorio di scoperta per bambini dai 6 anni in su (9 euro/partecipante - iscrizione obbligatoria)

Martedì 8 aprile dalle 18.30 alle 20.00 Voci poetiche, aperto a tutti (ingresso libero)

Domenica 13 aprile dalle 10.00 alle 12.00 “Alla scoperta dei pastelli” Laboratorio di pittura per adulti condotto dall'artista esposta Gianne de Genevraye, pittrice di giardini (20 euro/partecipante - iscrizione obbligatoria, numero limitato)

Giovedì 24 aprile dalle 18.30 alle 19.30 “Alla scoperta dei fiori commestibili e della professione di

Floricultrice”. Conferenza tenuta da Eve Vernice.

Aperto a tutti (9 euro/partecipante - iscrizione obbligatoria, numero di posti limitato)

Sabato 17 maggio 2025 dalle 14.00 alle 19.30 “Autori in giardino”, la 9ª edizione della

e “Notte dei musei”.

Aperta al pubblico (ingresso libero)

Villa Les Camélias

Avenue Raymond Gramaglia

06320 Cap-d'Ail

FRANCIA



Happy Hour – Club del libro - Conferenza

Martedì 10 giugno 2025 alle 19.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



Au pays des jouets oubliés

Mercoledì 16 aprile 2025 dalle 15:30 alle 16:30.

Théâtre Les Funambules

5 rue du Docteur Lyons - Maison des Arts



CARROS

Sous nos pas, les rivières - Esposizione

Fino al 15 Giugno 2025

Centre International d'Art Contemporain

Place du Chateau - Château de Carros



ISOLA

Petanque sulla neve

Venerdì 11 aprile 2025 alle 15.

Isola 2000



LA BOLLENE VESUBIE

Baleti de printemps

Sabato 12 aprile 2025 dalle 19 alle 23:30.

Salle multimédia

place Général de Gaulle



LEVENS

Mentalisme & Hypnose Michel Kaplan

Sabato 12 aprile 2025

Orari di apertura il sabato dalle 20:30 alle 22:30.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



Cheval de Pâques

Dal mercoledì 16 a sabato 19 aprile 2025

Orari di apertura il mercoledì e sabato dalle 14 alle 17.

Centre équestre "Le Relais des Templiers"

144 Chemin Saint Bernard



MENTON

Laboratorio di intreccio di palme

Giovedì 10 aprile

Visita guidata: Il giardino reale di Westminster; Lasciate che Mentone racconti la vostra storia

Mercoledì 23 aprile da 10:30 a 11:15

Hôtel Royal Westminster, 28/30 avenue Félix Faure



Visita guidata: la Cappella dei Penitenti Bianchi

Venerdì 11 aprile da 14:30 a 15:15

Culturale

Place de la Conception



Visita guidata: Mentone Art Déco , Lasciate che Mentone racconti la vostra storia

Mercoledì 16 aprile da 10:00 a 10:45

Palais de l'Europe



Mostra: Hokusai-Hiroshige "Mondi fluttuanti"

Fino al 17 maggio 2025

Galerie des Musées

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer,



Mostra Jean Cocteau / Michèle Kleijnen, Escales

Fino al 16 giugno 2025

Musée Jean Cocteau - Le Bastion,

Quai Napoléon III,



Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere

Tutto l'anno il giovedì alle 10,15

Fiori/piante

Jardin du Val Rahmeh,

Avenue Saint Jacques



Visita guidata: la sala dei matrimoni di Jean Cocteau, Lasciate che Mentone vi racconti tutto su di sé

Tutto l'anno

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

Tutto l'anno

Prodotti locali

Maison Herbin

2 rue du Vieux Collège



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise

Tutto l'anno

La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Tutto l'anno

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Vide grenier

Tutto l'anno il venerdì

Mail du Bastion & Place aux Herbes



Le antichità del Louvre

Tutto l'anno

Grand Hôtel des Ambassadeurs,

3 rue Partouneaux,



MONACO

Rolex Monte-Carlo Masters

Fino a domenica 13 aprile 2025

Monte-Carlo Country Club

155, avenue Princesse Grace



Gastronomy - "Festival des Etoilés Monte-Carlo 2025"

Giovedì 10 aprile 2025, alle 19.15

Le Grill

Place du Casino



Concert - "Thursday Live Session - Lidiop"

Giovedì 10 aprile 2025, alle 20.30

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Show - "Irish Celtic"

Venerdì 11 aprile 2025, alle 20h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



OPMC - "Symphonic Concert"

Domenica 13 aprile 2025, alle 18h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



OPMC - "Spiritual Concert"

Lunedì 14 aprile 2025, alle 18.30

La Cattedrale di Monaco

4, rue Colonel Bellando de Castro



OPMC - "Tribute to Shostakovich"

Mercoledì 16 aprile 2025, alle 18.30

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Festival - "Printemps des Arts de Monte-Carlo"

Fino a domenica 27 aprile 2025

Principality of Monaco



Exhibition - "Agora, the Place of the Museum"

Fino a domenica 4 maggio 2025

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exhibition - "UNRELATED!"

Fino a giovedì 18 dicembre 2025, dalle 10h alle 18h

Espace 22

24 Bd d'Italie



Exposition - "L’Effet Papillon"

Fino a lunedì 1 dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "The Butterfly Effect"

Funo a lunedì 1 dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Au secours Lulu ! - Spettacolo

Giovedì 10 aprile 2025 alle 10.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Le sceptre des éléments - Teatro

Giovedì 10 aprile 2025 alle 15.

Sabato 12 aprile 2025 alle 10:30.

Venerdì 18 aprile 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



En route pour Emotopia - Teatro

Giovedì 10 aprile 2025 alle 15.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Le vilain petit mouton et le secret de la poule au n’oeuf d’or

Giovedì 10 aprile 2025 alle 10:30.

Mercoledì 16 aprile 2025 alle 17.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Nadia Roz – La fille du 7ème

One man Show / One woman show

Venerdì 11 aprile 2025 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Explorer et écrire la mer – Virginie Hériot – L’Homme et la Mer - Conferenza

Venerdì 11 aprile 2025 alle 16.

Bibliothèque Romain Gary

21 Boulevard Dubouchage



Les légendes de Nice

Da venerdì 11 a domenica 13 aprile 2025 dalle 10 alle 17.

Quai des Etats-Unis - Jardin Albert Premier



Festival International de mandoline classique

Da venerdì 11 a domenica 13 aprile 2025.

Il programma:

Venerdì 11 aprile 2025.

10.00 - Conferenza: Il mandolino nel cuore del cubismo

11.00 - Concerto dei giovani talenti

Ore 19.00 - Spettacolo musicale “Une chose de Schubert” - Marcel Proust

Ore 19.00 - Una sorta di “best-of” del repertorio mandolinistico e chitarristico.

Sabato 12 aprile 2025.

Mostra eccezionale presentata da Steffen e Frank Meinel del laboratorio Klaus Knorr, Horst Wünsche Zupfinstrumentenbau KG.

Domenica 13 aprile 2025.

Mostra speciale presentata da Steffen e Frank Meinel del laboratorio Klaus Knorr, Horst Wünsche Zupfinstrumentenbau KG.

Ore 10 - Prova aperta Les Cordes d'Azur.

Conferenza: Il mandolino nel cuore del cubismo

Vu pas vu

Palais de l'Agriculture

113 Promenade des Anglais



C’est pas juste - Teatro

Venerdì 11 aprile 2025 alle 15.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Que du bonheur [avec vos capteurs] – Festival de Magie

Spettacolo

Venerdì 11 aprile 2025.

Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



Grand Gala – Festival de Magie

Sabato 12 aprile 2025 alle 20.

Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



De Beethoven à Bartok

Concerto

Sabato 12 aprile 2025 alle 18.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Black Box Experience #5 - Concerto

Sabato 12 aprile 2025 alle 20:30.

Salle Black Box

2 Pont René Coty

Centre AnimaNice Bon Voyage



Sensas by Ruhl

Spettacolo

Sabato 12 aprile 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Concert Famille / Acis et Galatée

Domenica 13 aprile 2025 alle 11.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Au fil des saisons - Teatro

Lunedì 14 aprile 2025 alle 10.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Pia et l’étoile magique

Teatro

Lunedì 14 aprile 2025 alle 15.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Les soeurs Teigne à l’Ecole des fées

Teatro

Martedì 15 aprile 2025 alle 15.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Solid’air

Spettacolo

Martedì 15 aprile 2025 alle 15.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Glitter by Ruhl - Spettacolo

Venerdì 18 aprile 2025 alle 19:45.

Venerdì 16 maggio 2025 alle 19:45.

Venerdì 6 giugno 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Glitter by Ruhl, Spettacolo

Venerdì 18 aprile 2025 alle 19:45.

Venerdì 16 maggio 2025 alle 19:45.

Venerdì 6 giugno 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl

1, Promenade des Anglais



Le petit Chaperon Rouge - Spettacolo

Sabato 19 aprile 2025 alle 14.

Domenica 20 aprile 2025 alle 14.

Sabato 3 maggio 2025 alle 14.

Domenica 4 maggio 2025 alle 14.

Domenica 18 maggio 2025 alle 14.

Sabato 31 maggio 2025 alle 14.

Domenica 1° giugno 2025 alle 14.

Sabato 14 giugno 2025 alle 14.

Domenica 15 giugno 2025 alle 14.

Sabato 28 giugno 2025 alle 14.

Domenica 29 giugno 2025 alle 14.

Sabato 12 luglio 2025 alle 14.

Domenica 13 luglio 2025 alle 14.

Sabato 26 luglio 2025 alle 14.

Domenica 27 luglio 2025 alle 14.

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



Les procès des grands personnages

Sabato 12 aprile 2025 alle 11.

Sabato 19 aprile 2025 alle 11.

Sabato 26 aprile 2025 alle 11.

Sabato 3 maggio 2025 alle 11.

Sabato 10 maggio 2025 alle 11.

Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



Le mariage de la sorcière- Teatro

Sabato 12 aprile 2025 alle 17.

Mercoledì 16 aprile 2025 alle 10:30.

Mercoledì 23 aprile 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Au coeur de l’océan - Teatro

Sabato 12 aprile 2025 alle 15.

Martedì 15 aprile 2025 alle 10:30.

Giovedì 17 aprile 2025 alle 15.

Giovedì 1° maggio 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Le bal des sorcières - Teatro

Venerdì 11 aprile 2025 alle 10:30.

Mercoledì 16 aprile 2025 alle 15.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Festival de Magie

Fino a sabato 12 aprile 2025.

Théâtre National de Nice -

Salle des Franciscains et Salle de la Cuisine



Un éléphant ça trompe… éternuement ! - Spettacolo

Giovedì 10 aprile 2025 alle 17.

Domenica 13 aprile 2025 alle 15.

Mercoledì 30 aprile 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



L’appel de la mer – L’Homme et la Mer

Venerdì 11 aprile 2025 alle 14:30.

Mercoledì 16 aprile 2025.

Giovedì 17 aprile 2025 alle 15.

Venerdì 18 aprile 2025 alle 14:30.

Divers lieux de représentation.



Tim – Festival de Magie

Giovedì 10 aprile 2025 alle 20.

Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



Arthur et la sorcière à moustache - Spettacolo

Giovedì 17 aprile 2025 alle 17.

Sabato 26 aprile 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Zouzi sportif malgré lui - Teatro

Domenica 13 aprile 2025 alle 10:30.

Venerdì 18 aprile 2025 alle 15.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Au secours de Pinpin le dauphin – Guignol - Spettacolo

Giovedì 17 aprile 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Sensas by Ruhl - Spettacolo

Sabato 12 aprile 2025 alle 19:45.

Sabato 26 aprile 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Cantates à Saint-Paul - Concerto

Domenica 29 giugno 2025 alle 15:30.

Domenica 16 novembre 2025 alle 15:30.

Eglise Saint-Paul

28 avenue de Pessicart



Le pouvoir bouleversant de la couleur - Exposition

Fino al 14 aprile 2025

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Nuit d’ivresse, Théâtre

Fino al 20 aprile 2025

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Action culturelle Croisé.e.s ! Ateliers et spectacles à l’EHPAD La Croix Rouge Russe - Spettacolo

Da martedì 24 a venerdì 27 giugno 2025 dalle 14 alle 16. Laboratorio di marionette con Marjorie Gesbert.

Venerdì 27 aprile alle 19: restituzione dei laboratori e concerto delle Claricen.

EHPAD La Croix Rouge Russe

34 avenue Caravadossi



Réveillon à la morgue, Teatro

- Venerdì 25 aprile - 21:00

- Domenica 4 maggio - 18:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Nice, du rivage à la mer - Esposizione

Fino al 30 Aprile 2025

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



P’tit croco Teatro

Domenica 4 maggio 2025 alle 10:30.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Chagall 1966-1985 – Dans la lumière de Saint-Paul-de-Vence

Esposizione

Fino al 5 Maggio 2025

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Musique de chambre au Foyer de l’Opéra - Concerto

Lunedì 19 maggio 2025 alle 12:15.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



La vérité si je mens… ta liste ?, Spettacolo

Fino al 23 Maggio 2025

Zatanna ti porta con sé alla scoperta di un universo misterioso e magico dove verità, bugie... e liste si mescolano!

Uno spettacolo per tutta la famiglia in cui rimarrai sorpreso dalle sue performance di mentalismo originali, interattive e divertenti.

Con Zatanna.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le malade imaginaire - Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacolo teatrale Molière diretto da Sébastien Morena.

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Sexe, magouilles et culture générale, Teatro

Fino al 30 Maggio 2025

Spettacolo di Laurent Baffie, regia di Sébastien Morena.

Théâtre de l'Alphabet

19 Rue Delille



Le malade imaginaire, Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Aux frontières de la transcendance, Spectacle

Fino al 6 giugno 2025

Représentations :

Vendredi 2 mai - 21h

Vendredi 6 juin - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Jean Toche – Fragments de mémoire (1930-1944) - Esposizione

Fino al 4 Luglio 2025

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 18. tranne 1° gennaio, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° maggio, 8 maggio e 25 dicembre.

Archives Nice Côte d'Azur - Palais de Marbre

7/9 av de Fabron



Sirènes et Merveilles – Peuples des mers - Esposizione

Fino al 21 Settembre 2025

Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso il martedì.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



Mers et Mystères – Laurent Ballesta - Esposizione

Fino al 28 Settembre 2025

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



L’océan vivant - Esposizione

Fino al 30 Settembre 2025

Promenade du Paillon

Plassa Carlou Aubert



ROQUEBILLIERE

Les Samedis de l’Amont : Conférence : « La Haute Tinée au naturel : géologie, faune et flore »

Sabato 12 aprile 2025 alle 17.

Salle de la Mairie



Atelier Lecture : “Raconte-moi une histoire”

Sabato 19 aprile 2025 alle 10:30.

Sabato 17 maggio 2025 alle 10:30.

Sabato 31 maggio 2025 alle 10:30.

Médiathèque departementale de Roquebillière

Promenade Jean Laurenti



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINT ETIENNE DE TINEE

Happy Hour – Club del libro - Conferenza

Martedì 10 giugno 2025 alle 19.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



SAINT JEAN CAP FERRAT

Exposition “Quatre objectifs sans frontières”

Fino al 13/04/2025, ogni giorno dalle 10 alle 18.

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



SAINT MARTIN VESUBIE

Atelier créatif – Fêtons le printemps

Giovedì 10 aprile 2025 dalle 10 alle 17.

Giovedì 17 aprile 2025 dalle 10 alle 17.

Jeudi 10 avril : Pâques est là

Jeudi 17 avril : vive le printemps

10h et 15h | Durée : 1h à 2h | Enfants de 3 à 6 ans (matin) et de 7 à 12 ans (après-midi)

Médiathèque départementale annexe

52 boulevard Lazare Raiberti



Sous toutes les coutures !

Sabato 12 aprile 2025 dalle 15 alle 17:30.

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 Bd Lazare Raiberti



Stage de yoga

Domenica 13 aprile 2025 dalle 9:30 alle 12:30.

Domenica 20 luglio 2025 dalle 9:30 alle 12:30.

Saint-Martin-Vésubie



Journées multi-activités – Vesubia Mountain Park

Fino al 20/04/2025, ogni giorno dalle 10 alle 19.

Vesubia Mountain Park

Allées du Docteur Fulconis



Exposition – “Qui a refroidi Lemaure ?”

Fino al 29 Aprile 2025

Médiathèque départementale annexe

52 boulevard Lazare Raiberti



SAORGE

Mercato contadino di Saorge

Tutto l'anno il sabato mattino

Place Ciapagne



Conférence Animaux Totem Amérindiens

Fino al 29 Novembre 2025

Chambre d'hôtes Les Murès

Quartier des Murès

Route de La Colmiane

Saint Dalmas



VALDEBLORE

Festival Grands Jeux de Bois à Valdeblore

Fino al 19/04/2025, ogni giorno dalle 9 alle 17:30.

Médiathèque de Valdeblore

La Bolline



Conférence Animaux Totem Amérindiens

Fino al 29 Novembre 2025

Chambre d'hôtes Les Murès

Quartier des Murès

Route de La Colmiane



VENCE

Mado fait son cabaret

One man Show / One woman show

Venerdì 11 aprile 2025 dalle 18 alle 22.

Salle Falcoz

58 chemin de la Sine



Exposition collective : “Ombres et lumières”

Fino al 13/04/2025, ogni giorno.

Galerie du Tilleul

4 place de l'évêché



Observez le soleil !

Martedì 15 aprile 2025 dalle 10 alle 12.

Gymnase Jean Dandreis

Avenue du Colonel Méyère



Trio Cordes et Piano - Concerto

Fino al 19/04/2025, ogni giorno alle 18:30.

Villa Alexandrine, Salle de l'Europe

36 rue du 8 mai 1945