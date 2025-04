Este in fiore: sold out per il laboratorio dedicato alla Cucina con i fiori e grandi applausi per il ricordo di Libereso

Grande successo per il workshop con degustazione di fiori a cura di Claudio Porchia, che ha registrato il tutto esaurito con 40 partecipanti entusiasti.

Nel corso dell’incontro è stata presentata una panoramica sui principali fiori disponibili e una degustazione di 5 varietà di fiori offerti dall’azienda L'INSALATA DELL'ORTO / METTI UN FIORE ( https://www.mettiunfiore.it/ )

Presenti all’evento anche rappresentanti dell’amministrazione comunale, tra cui Luigia Businarolo, Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione, Manifestazioni e Grandi Eventi del comune di Este.Con grande entusiasmo, l’assessore ha accolto l'introduzione della cucina floreale all'interno della manifestazione "Este in Fiore", la quale, nonostante le previsioni meteo avverse, ha attirato oltre 80.000 visitatori, confermandosi come uno degli eventi nazionali più apprezzati e attesi dagli appassionati di fiori e giardini.

Il workshop realizzato in collaborazione con il Wigwam Club Giardini Storici di Venezia e la Pro Loco di Este, ha registrato un grande successo, superando le aspettative di tutti i partecipanti e creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Durante l'evento, gli intervenuti hanno ricevuto non solo una panoramica dettagliata sui diversi fiori commestibili, ma anche la straordinaria opportunità di degustare cinque varietà selezionate con cura dall’azienda L'Insalata dell'Orto.

Questa esperienza sensoriale ha permesso di esplorare in prima persona i sapori freschi e unici che i fiori possono portare nelle preparazioni culinarie, Un affascinante viaggio, che unisce il mondo della gastronomia e la bellezza della natura, aprendo le porte a nuove idee per impreziosire i piatti quotidiani con ingredienti inaspettati.

I partecipanti hanno potuto scoprire una varietà di fiori, ognuno con la propria identità e carattere distintivo. Le Bocche di Leone e le Fucsie, ad esempio, hanno sorpreso con le loro note di amaro accompagnate da retrogusti interessanti di anguria e rapanello, promettendo di arricchire piatti con una complessità di sapori. Dall'altro lato, il Nasturzio ha incantato con la sua piccantezza, ideale per aggiungere un tocco di vivacità ai nostri piatti come il profumo intenso e speziato del Tagete. Le delicate Viole, con il loro profumo leggero e gradevole, si sono dimostrate perfette per guarnire dessert o conferire un gusto gradevolmente erbaceo alle nostre insalate.

Questi fiori, non solo belli da vedere, si sono rivelati anche straordinari protagonisti in cucina, in grado di conferire un gusto e un aroma unici ai piatti. La degustazione si è conclusa con un raffinato aperitivo floreale, preparato con una selezione di sciroppi di fiori,serviti in abbinamento con il delizioso Marengo Piemonte DOC Spumante Brut "Acquesi" della cantina Cuvage, che con le sue bollicine eleganti e vivaci, ha saputo esaltare ulteriormente le note floreali dell'aperitivo, creando un abbinamento perfetto.

Nel pomeriggio, nel palcoscenico principale della manifestazione, è stata celebrata la figura di Libereso con la presentazione del suo libro “Diario di un giardiniere anarchico” curato dai Claudio Porchia. Libereso nel 2009, aveva partecipato a questa stessa manifestazione, lasciando un’impronta indelebile con la sua saggezza e il suo spirito anarchico, tanto nelle pratiche di giardinaggio quanto nella vita quotidiana.

Mariagrazia Dammicco, moderatrice dell’incontro impreziosito dalle letture e gli interventi al clarinetto di Oreste Sabadin, ha condiviso con il pubblico ricordi toccanti delle sue esperienze con Libereso, incluso un indimenticabile momento in cui hanno fatto colazione insieme, mentre lui raccontava dei benefici delle erbe e si dedicava a disegnare.