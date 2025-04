L'Ambasciata di Monaco negli Usa con Francia Costa Rica alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Oceano

L'8 aprile 2025, l'Ambasciata di Monaco negli Stati Uniti si è unita alle Ambasciate di Francia e Costa Rica per organizzare l'evento «Blue Talk - Getting Ready for the Third UN Ocean Conference» presso la Maison Française a Washington D.C.

L'evento ha permesso di mettere in evidenza le sfide marine globali e i preparativi per due eventi importanti: la Terza Conferenza delle Nazioni Unite sull'Oceano che si terrà a Nizza nel giugno 2025, nonché il Blue Economy and Finance Forum previsto nel Principato il 7 e 8 giugno 2025, a monte della conferenza delle Nazioni Unite.

Il discorso di apertura pronunciato dal senatore Sheldon WHITEHOUSE, co-fondatore del «Senate Ocean caucus», ha sottolineato l'importanza cruciale dell'azione internazionale per la protezione degli oceani e lo sviluppo dell'economia blu.

L'Ambasciatore di Monaco, S.E. Maguy MACCARIO DOYLE, ha sottolineato l'impegno del Principato per la protezione degli oceani e l'importanza di mobilitare tutti gli attori, pubblici e privati, per un'azione collettiva. Ha messo in luce due iniziative della Fondazione Prince Albert II di Monaco, ovvero il ReOcean Fund, fondo di private equity dedicato all'ODD 14, che investe in imprese innovative per l'economia blu rigenerativa, e il Blue Economy Index, Un nuovo indice finanziario per guidare gli investimenti in società oceaniche sostenibili.

Queste iniziative mirano a finanziare soluzioni concrete per la preservazione degli ecosistemi marini e la riduzione dell'inquinamento dell'oceano. Durante l'evento è stato anche trasmesso un video messaggio di S.A.S. il Principe Alberto II, che riafferma l'importanza della conferenza e del forum come catalizzatori per un'economia blu sostenibile.

Due tavole rotonde hanno riunito esperti di diritto del mare, conservazione degli oceani e rappresentanti della Banca Mondiale per discutere la governance degli oceani e l'economia blu.