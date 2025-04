“Ascoltate! È l’eclissi”. La mostra di Hélène Delprat alla Fondazione Maeght

Opere di Hélène Delprat in mostra alla Fondazione Maeght

Fino al 9 giugno 2025, la Fondazione Maeght di Saint-Paul de Vence ospita la mostra monografica “Ascoltate! È l’eclissi”, dedicata all’universo creativo dell’artista francese Hélène Delprat.

Curata da Laurence Bertrand Dorléac, l’esposizione offre un’immersione profonda nel mondo poetico, ironico e visionario di una delle voci più interessanti della scena artistica contemporanea.



Pensata su misura per gli spazi al piano giardino dell’edificio storico della Fondazione, la mostra raccoglie oltre sessanta opere, tra dipinti di grande formato, disegni, sculture, film, fotografie e ceramiche, organizzate in otto sezioni tematiche.

Due installazioni scultoree inedite, create appositamente per i bacini d’acqua del giardino, accolgono i visitatori già all’ingresso e danno il tono a un percorso espositivo ricco di suggestioni e riferimenti.



Il titolo della mostra, tratto da un testo di Alfred Jarry, preannuncia l’atmosfera enigmatica e teatrale che pervade l’intero allestimento.

L’opera di Delprat, infatti, è intrisa di riferimenti alla storia, alla letteratura e alla storia dell’arte, con un linguaggio che intreccia citazioni colte e visioni oniriche, ironia e profondità esistenziale.

Un legame speciale unisce l’artista alla Fondazione: a soli 16 anni, visitando per la prima volta il luogo, rimase profondamente colpita dalle opere di Giacometti e dal celebre “Museo immaginario” di Malraux, esperienze che ancora oggi influenzano la sua pratica artistica.



Delprat, che dopo gli studi all’École des Beaux-Arts ha trascorso un periodo alla Villa Médicis ed è entrata a far parte della Galerie Maeght, ha sempre scelto percorsi alternativi e personali, preferendo la libertà espressiva ai sentieri più canonici del mondo dell’arte.

La mostra racconta proprio questa avventura, fatta di intuizioni, deviazioni e profonde riflessioni sull’identità e sulla memoria.



Informazioni pratiche

La mostra è aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 18 (fino alle 19 nei mesi di luglio e agosto).

Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino l’opera di una grande artista contemporanea, in uno dei luoghi simbolo dell’arte moderna in Europa.