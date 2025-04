Voie Mathis, cambia tutto: rivoluzione del traffico in arrivo a Ovest di Nizza

Prosegue il piano di trasformazione urbanistica dell’Ovest nizzardo con un nuovo step fondamentale: martedì 29 aprile scatterà la seconda fase delle modifiche alla circolazione legate all’apertura dell’Uscita Ovest della Voie Mathis.



Questo nuovo svincolo, atteso da residenti e pendolari, promette di migliorare sensibilmente la fluidità del traffico, ridurre l’inquinamento acustico e abbattere le emissioni, contribuendo a una qualità dell’aria migliore per i cittadini.



Dopo una prima fase di test avviata l’8 aprile, in concomitanza con le vacanze scolastiche e il conseguente calo del traffico, il Comune di Nizza annuncia ora ulteriori cambiamenti alla viabilità.





A partire dal 29 aprile, infatti, l’avenue Valery Giscard d’Estaing non sarà più accessibile dal boulevard du Mercantour, né in direzione nord né sud.



L’intervento punta a semplificare l’accesso all’autostrada A8 (svincolo n°50) direttamente dalla Voie Mathis, evitando semafori e interruzioni.



Un nuovo incrocio, all’altezza della rue Nicot de Villemain, consentirà inoltre di collegare il boulevard Paul Montel alle due carreggiate dell’avenue Giscard d’Estaing.



La terza e ultima fase prevede infine l’apertura ufficiale dell’Uscita Ovest, fissata per sabato 24 maggio 2025.



Con questo progetto, l’amministrazione comunale mira a rendere più scorrevole la viabilità in una delle aree più trafficate della città, nel segno della sostenibilità e del comfort urbano.