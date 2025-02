Cannes, la Croisette ospita un grande centro internazionale di arte contemporanea

La Malmaison, centro internazionale di arte contemporanea, ha aperto le sue porte a Cannes sul boulevard de la Croisette: l’edificio storico é completamente rinnovato, ampliato e abbellito.



Dopo la riqualificazione promossa dal Comune, il nuovo centro d’arte dispone di spazi espositivi triplicati (da 207 a 600 m²) destinati ad ospitare collezioni di rilievo a livello mondiale e prestiti di opere straordinarie.



Il centro d’arte include una sala polifunzionale, una libreria e una terrazza panoramica con vista sul Mediterraneo ed è completamente accessibile alle persone con mobilità ridotta.





Viene, in questo momento, proposta un’esposizione intitolata "Luxe, calme et volupté", che si può visitare fino al 20 aprile 2025: la mostra, che rende omaggio a opere ispirate ai paesaggi mediterranei, presenta lavori di 56 artisti, tra cui Cézanne, Monet, Renoir, Picasso e Combas.

Per David Lisnard, sindaco di Cannes: “La Malmaison è il simbolo dell’ambizione culturale del comune e, grazie agli importanti lavori di ampliamento e ristrutturazione realizzati, è stata trasformata in un centro internazionale di arte contemporanea. Sono stati ripensati gli spazi triplicando la superficie espositiva, valorizzato la facciata rispettandone l’identità storica e aperto un rooftop con una vista mozzafiato sulla baia”.



La Malmaison, situata sulla Croisette, non aveva beneficiato di una riqualificazione strutturale da decenni: l’edificio storico, costruito nel 1864 dagli architetti Vianey e Blondel e ricostruito nel 1901, rappresenta l’ultima testimonianza della Belle Époque sulla Croisette.





Principali interventi di riqualificazione:

Espansione delle aree espositive su tre livelli.

Creazione di una sala da tè e un rooftop panoramico con vista sulla Croisette e il Mediterraneo. Il rooftop può accogliere fino a 199 persone ed è coperto da una moderna struttura in legno e zinco.

Apertura di una sala polifunzionale.

Installazione di una libreria specializzata in arte contemporanea.

Realizzazione di una sala di riposo e spogliatoi per il personale.

La villa mantiene la sua facciata storica, arricchita da un sistema di illuminazione notturna. L’ingresso principale è stato valorizzato con il restauro delle modanature originali e la conservazione dei pavimenti in marmo.

Per la sicurezza delle opere, sono state installate 51 telecamere di videosorveglianza e una sala di controllo dedicata.



Gli spazi espositivi sono dotati di avanzati sistemi di trattamento dell’aria, illuminazione e climatizzazione, così da rendere la Malmaison idonea a ospitare opere provenienti dalle più importanti istituzioni culturali mondiali.



L’investimento per questi lavori, che comprendono interventi infrastrutturali, ristrutturazione di alto livello e nuove installazioni, ammonta a 10.948.633,97.



Il nuovo centro d’arte prevede un calendario di tre mostre annuali:

Un'esposizione dedicata a un artista contemporaneo emergente di fama internazionale.

Un'esposizione di un artista contemporaneo affermato riconosciuto a livello globale.

Un'esposizione su un artista moderno legato alla storia della Costa Azzurra.