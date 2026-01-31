Due serate di musica straordinaria a Monaco con Evgeny Kissin e Thierry Amadi

Monaco si prepara a vivere una settimana di grandi appuntamenti musicali, con due eventi eccezionali firmati Orchestre Philharmonique de Monte‑Carlo (OPMC): un recital del pianista Evgeny Kissin e un concerto sinfonico diretto dal maestro Ton Koopman e violoncellista Thierry Amadi.
Recital di Evgeny Kissin – Mercoledì 4 febbraio 2026, ore 19:30
L’Auditorium Rainier III ospiterà uno dei recital più attesi della stagione. Il celebre pianista Evgeny Kissin, riconosciuto fin da giovanissimo come un talento straordinario e oggi uno degli artisti più importanti della sua generazione, guiderà il pubblico in un viaggio musicale nell’Europa romantica del XIX secolo.
Programma del recital:
Ludwig van Beethoven – Sonata per pianoforte n. 7 in re maggiore, op. 10
Frédéric Chopin – Mazurke n. 27, 29, 35, 39 e 51, op. 17
Robert Schumann – Kreisleriana, op. 16
Franz Liszt – Rapsodia Ungherese n. 12, S. 244
Informazioni pratiche:
Durata: circa 2 ore, con intervallo
Biglietti: 60 €, 40 €, 25 €
Sostegno: con il generoso supporto degli Amici dell’Orchestra
Concerto sinfonico con Ton Koopman – Domenica 8 febbraio 2026, ore 18:00
Il programma proporrà un percorso tra barocco e classico, guidato dal grande maestro olandese Ton Koopman, pioniere dell’interpretazione storicamente informata, noto per la sua energia e il suo entusiasmo leggendari.
Programma del concerto:
Johann Sebastian Bach – Suite per orchestra n. 3, BWV 1068
Joseph Haydn – Concerto per violoncello in do maggiore, interpretato dal violoncellista solo Thierry Amadi, che sostituisce Marie-Elisabeth Hecker per motivi personali
Ludwig van Beethoven – Sinfonia n. 2
Anche questo evento si svolgerà presso l’Auditorium Rainier III, confermando Monaco come centro di eccellenza musicale internazionale e offrendo al pubblico un’esperienza musicale di altissimo livello.