Eventi | 31 gennaio 2026, 09:00

Due serate di musica straordinaria a Monaco con Evgeny Kissin e Thierry Amadi

All’Auditorium Rainier III, due concerti straordinari con il sostegno degli Amici dell’Orchestra

Monaco si prepara a vivere una settimana di grandi appuntamenti musicali, con due eventi eccezionali firmati Orchestre Philharmonique de Monte‑Carlo (OPMC): un recital del pianista Evgeny Kissin e un concerto sinfonico diretto dal maestro Ton Koopman e  violoncellista Thierry Amadi.

Recital di Evgeny Kissin – Mercoledì 4 febbraio 2026, ore 19:30
L’Auditorium Rainier III ospiterà uno dei recital più attesi della stagione. Il celebre pianista Evgeny Kissin, riconosciuto fin da giovanissimo come un talento straordinario e oggi uno degli artisti più importanti della sua generazione, guiderà il pubblico in un viaggio musicale nell’Europa romantica del XIX secolo.

Programma del recital:

Ludwig van Beethoven – Sonata per pianoforte n. 7 in re maggiore, op. 10

Frédéric Chopin – Mazurke n. 27, 29, 35, 39 e 51, op. 17

Robert Schumann – Kreisleriana, op. 16

Franz Liszt – Rapsodia Ungherese n. 12, S. 244

Informazioni pratiche:

Durata: circa 2 ore, con intervallo

Biglietti: 60 €, 40 €, 25 €

Sostegno: con il generoso supporto degli Amici dell’Orchestra

Concerto sinfonico con Ton Koopman – Domenica 8 febbraio 2026, ore 18:00
Il programma proporrà un percorso tra barocco e classico, guidato dal grande maestro olandese Ton Koopman, pioniere dell’interpretazione storicamente informata, noto per la sua energia e il suo entusiasmo leggendari.

Programma del concerto:

Johann Sebastian Bach – Suite per orchestra n. 3, BWV 1068

Joseph Haydn – Concerto per violoncello in do maggiore, interpretato dal violoncellista solo Thierry Amadi, che sostituisce Marie-Elisabeth Hecker per motivi personali

Ludwig van Beethoven – Sinfonia n. 2

Anche questo evento si svolgerà presso l’Auditorium Rainier III, confermando Monaco come centro di eccellenza musicale internazionale e offrendo al pubblico un’esperienza musicale di altissimo livello.

 

Pianista Evgeny Kissin ©Sasha Gusov

Pianista Evgeny Kissin ©Sasha Gusov

Violoncellista Thierry Amadi

Violoncellista Thierry Amadi

