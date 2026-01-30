Un weekend tra enigmi e storia a Roquebrune-Cap-Martin

La Città di Roquebrune-Cap-Martin partecipa alla terza edizione di “Mon week-end aux musées”, iniziativa promossa da Côte d’Azur France Tourisme per valorizzare il patrimonio culturale attraverso esperienze originali e accessibili a tutti.

Per l’occasione, l’Office d’Animation Touristique invita il pubblico a vivere un’esperienza ludica e immersiva al Castello di Roquebrune-Cap-Martin, in programma sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio 2026, dalle 10.00 alle 16.00.

Cuore dell’iniziativa è un’originale indagine tra enigmi e misteri: muniti di un libretto d’inchiesta, adulti e bambini prenderanno parte a una caccia al tesoro alla scoperta del mastio e della sua storia singolare. Attraverso una serie di enigmi, i partecipanti metteranno alla prova spirito di osservazione, logica e capacità linguistiche, svelando progressivamente i segreti di questo sito patrimoniale di grande valore storico.

Un modo conviviale e coinvolgente per scoprire il patrimonio locale, pensato per essere condiviso in famiglia o tra amici, trasformando la visita al castello in un’esperienza dinamica e partecipativa.

L’evento è accessibile senza prenotazione.

Il biglietto d’ingresso al Castello è di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini, mentre le animazioni sono gratuite.

Informazioni:

Office d'Animation Touristique de Roquebrune-Cap-Martin:

https://www.roquebrune-cap-martin.fr/

tel. 04 93 35 62 87

Un weekend divertente e istruttivo, da trascorrere in famiglia o con amici, esplorando storia e misteri nel cuore di uno dei luoghi più belli della Riviera!





