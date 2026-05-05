Cannes investe sulla fauna selvatica: aiuti e cure per oltre mille animali feriti

La tutela degli animali si conferma una priorità per l’amministrazione comunale di Cannes.

Nell’ambito delle politiche avviate negli ultimi anni per il benessere animale e la salvaguardia della biodiversità, il Comune ha deciso di sostenere con un contributo di 1.000 euro l’associazione Instinct AniMal – SOS Faune Sauvage, impegnata nel recupero della fauna selvatica in difficoltà.



Il finanziamento è destinato a rafforzare l’attività del centro di cura e riabilitazione situato a Saint-Cézaire-sur-Siagne, struttura di riferimento per il territorio, dove vengono accolti animali feriti o in pericolo prima della loro reintroduzione in natura.



I numeri testimoniano l’importanza del servizio: da giugno 2025 sono stati presi in carico oltre 1.100 esemplari, tra cui uccelli, volpi e scoiattoli. Di questi, 128 provengono dall’area cannoise e 53 direttamente dalla città di Cannes.



Tra gli interventi più recenti, il recupero di un gufo reale, curato e poi liberato lo scorso marzo nell’area della Croix-des-Gardes.



Gufo sottoposto a cure c Instinct AniMal Sos

Oltre all’attività sanitaria, l’associazione svolge anche un ruolo di supporto alla cittadinanza, fornendo indicazioni su come comportarsi in caso di ritrovamento di animali selvatici in difficoltà.



Partecipa inoltre a iniziative di sensibilizzazione promosse dal Comune, come la Giornata dell’animale cittadino.



Il contributo economico rientra in una strategia più ampia portata avanti dall’amministrazione guidata dal sindaco David Lisnard, che dal 2014 ha messo in campo diverse misure per migliorare la convivenza tra uomini e animali e contrastare il maltrattamento.



Tra le iniziative già realizzate figurano la creazione di un’area dedicata ai cani di 400 metri quadrati in rue du Lys, l’introduzione di attività di equiterapia, l’estensione dell’accesso alle spiagge per i cani durante il periodo invernale e campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono.



Un impegno che punta a rafforzare la tutela della fauna e a promuovere una maggiore consapevolezza ambientale, con interventi concreti a beneficio dell’intero ecosistema urbano.



