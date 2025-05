INDEMER celebra 40 anni di impegno per il diritto economico del mare

L’Institut du Droit Économique de la Mer (INDEMER) ha celebrato il suo 40º anniversario con un prestigioso colloquio internazionale, svoltosi l’8 e il 9 maggio presso l’Hôtel Méridien Beach Plaza di Monaco. L’evento, posto sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, ha riunito esperti di fama mondiale per discutere le problematiche contemporanee legate agli usi della risorsa marina.

Mme Isabelle Berro-Amadeï, Ministro di Stato ad interim e Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, ha aperto l’evento con un intervento che ha sottolineato il contributo del Principe Ranieri III nella creazione dell’INDEMER. «Questo colloquio è un tributo alla visione del Principe Ranieri III, che quaranta anni fa ha dato vita a questa istituzione per promuovere la conoscenza giuridica, economica e scientifica legata al mare», ha dichiarato Berro-Amadeï.

S.A.S. il Principe Alberto II ha poi preso la parola, ricordando la fondazione dell’INDEMER nel 1985, avvenuta in seguito all’adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare nel 1982. «Questa celebrazione è il frutto dell’impegno di tutti coloro che in quattro decenni hanno contribuito a dirigere e sostenere l’INDEMER», ha affermato.

Negli ultimi quarant’anni, gli usi della risorsa marina si sono evoluti grazie ai progressi tecnologici e scientifici. Oltre alla navigazione e alla pesca, pilastri dell’economia marittima, nuove attività come l’estrazione dei fondali oceanici e le energie marine rinnovabili pongono nuove sfide al diritto marittimo. Il colloquio ha evidenziato l’importanza dell’adattamento del quadro giuridico internazionale per affrontare le trasformazioni in corso e garantire la governance sostenibile degli oceani.

L’evento ha rappresentato un’opportunità di riflessione e confronto tra diritto, scienza ed economia, favorendo un dialogo costruttivo sui futuri sviluppi della gestione degli spazi marittimi.