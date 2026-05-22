Monaco, misure rafforzate durante l’83° Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix 2026 contro le infrazioni stradali dei veicoli sportivi

Il Governo del Principato di Monaco ha annunciato il rafforzamento delle misure di controllo in occasione dell’83° Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco, previsto dal 4 al 7 giugno 2026.

Secondo quanto comunicato dalle autorità monegasche, alcune manifestazioni particolarmente attrattive possono provocare importanti concentrazioni di veicoli di grossa cilindrata, con il rischio di comportamenti inappropriati e di guida pericolosa sulla pubblica via.

Il Governo sottolinea che questi raduni, spesso non programmati, possono favorire la commissione di infrazioni stradali e generare disturbi significativi all’ordine pubblico.

L’obiettivo dichiarato dalle autorità è quello di contrastare tali fenomeni, intervenendo in modo più efficace contro gli autori di comportamenti molesti e preservando la tranquillità e la sicurezza pubblica dei residenti del Principato.

Come già avvenuto nelle precedenti edizioni della manifestazione, sarà quindi rafforzato il periodo di immobilizzazione dei veicoli in caso di violazione del Codice della strada. In presenza di infrazioni, il fermo immediato del veicolo potrà essere esteso fino a 120 ore.