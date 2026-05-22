Nuovo volo diretto tra Nizza e Boston: la Costa Azzurra si avvicina agli Stati Uniti

La Costa Azzurra accorcia le distanze con gli Stati Uniti. Con il volo inaugurale atterrato domenica 17 maggio 2026 all’aeroporto di Aéroport Nice Côte d’Azur, la compagnia americana Delta Air Lines ha ufficialmente aperto una nuova rotta diretta tra Nizza e Boston, operativa tre volte a settimana.



L’arrivo del primo Airbus A330-300, accolto simbolicamente dagli applausi, senza il tradizionale “battesimo” con i cannoni d’acqua, ormai abbandonato per ragioni ambientali, segna un passaggio importante per il traffico internazionale dello scalo azzurro, secondo in Francia solo a Parigi per numero di passeggeri.



Un ponte tra due sponde dell’Atlantico

La nuova tratta punta a rafforzare i collegamenti tra due territori già legati da scambi turistici, economici e culturali. «Meno tempo in viaggio e più tempo per scoprire la destinazione», ha sottolineato Clare Black, responsabile Delta per Europa occidentale, evidenziando l’impatto positivo per i flussi turistici verso la Riviera francese.



Ma il valore della rotta va oltre il turismo. Per Jessica Huaracayo, console generale degli Stati Uniti a Marsiglia, il collegamento rappresenta «un’opportunità per avvicinare le comunità e favorire un dialogo culturale più diretto».



Un legame storico che si rinnova

Durante la cerimonia inaugurale non sono mancati i richiami alla storia condivisa tra Francia e Stati Uniti.

Il presidente degli aeroporti della Costa Azzurra, Franck Goldnadel, ha evocato il viaggio del marchese de Lafayette, che nel 1780 salpò verso Boston per sostenere le truppe di George Washington nella guerra d’indipendenza americana. Un legame simbolico che oggi si rinnova nei cieli.



Impulso a economia e innovazione

La nuova tratta è la terza operata da Delta da Nizza, dove la compagnia è presente da circa trent’anni. Un segnale di continuità ma anche di fiducia nelle potenzialità del territorio.



Il collegamento diretto con Boston, uno dei principali hub accademici e tecnologici degli Stati Uniti, potrebbe avere ricadute significative anche sul piano economico e scientifico. In particolare, si rafforzano le opportunità di collaborazione con il polo tecnologico di Sophia Antipolis e con le università locali, già inserite in reti internazionali di ricerca.



Più collegamenti, più competitività

Negli ultimi anni, l’aeroporto di Nizza ha investito molto sull’espansione delle rotte intercontinentali, intercettando la crescente domanda di voli diretti verso il Nord America.

Con Boston, si aggiunge una destinazione strategica che si affianca ai collegamenti già esistenti con città come New York e Atlanta.



Una mossa che consolida il ruolo della Costa Azzurra come porta d’accesso privilegiata tra Europa e Stati Uniti, in un contesto in cui connettività e rapidità degli spostamenti sono sempre più decisive per turismo, business e innovazione.



