"Cap sotto le stelle a Roquebrune Cap-Martin": musica e risate nella magia della Riviera

Vivi l’atmosfera unica di "Cap sotto le stelle", il festival che celebra la musica e l’umorismo in un ambiente naturale d’eccezione. Dal cuore del Parc du Cap-Martin, circondato da olivi secolari, questo evento offre un'esperienza immersiva che combina concerti dal vivo con i grandi nomi della musica contemporanea e della varietà francese, insieme a spettacoli di cabaret e comicità.

Il festival, pensato per tutte le generazioni, propone una programmazione ricca e coinvolgente: gli amanti dei ritmi moderni potranno emozionarsi con esibizioni di artisti di spicco, mentre i nostalgici dei grandi successi della canzone francese riscopriranno le voci che hanno segnato un’epoca.

Ma "Cap sotto le stelle" è anche il luogo perfetto per ridere e divertirsi. Alcuni dei migliori comici sapranno coinvolgere il pubblico con spettacoli all’insegna della leggerezza e della complicità, in un’atmosfera rilassata sotto un cielo scintillante.

Un programma imperdibile:

17 luglio – BREL! Le Spectacle, con Olivier Laurent, un omaggio intenso e travolgente a Jacques Brel

18 luglio – Michel Fugain: La Vie, L’Amour, un viaggio attraverso 60 anni di successi

19 luglio – Anne Roumanoff: L'Expérience de la Vie, uno spettacolo ironico e brillante sulle trasformazioni della società

Oltre agli spettacoli, il festival offre anche un’esperienza gastronomica con food truck selezionati, cocktail e sapori raffinati da gustare sotto gli alberi del parco.

Un evento da non perdere per chi ama la musica, la comicità e le serate all'aperto in un contesto d’eccezione. "Cap sotto le stelle" è molto più di un festival: è un momento di condivisione, emozione e cultura, sotto le stelle della Riviera. Prenota i tuoi biglietti e lasciati trasportare dalla magia!