Monaco celebra la Preistoria: una giornata gratuita e immersiva al Museo di Antropologia

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco invita il pubblico a un’esperienza unica nel cuore della storia antica, domenica 15 giugno 2025, dalle ore 10:00 alle 17:00. L’ingresso sarà gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria, data la disponibilità limitata di posti.

L’evento, pensato per grandi e piccoli, promette un viaggio affascinante nella Preistoria grazie a un ricco programma di attività: dimostrazioni scientifiche, visite guidate inedite, laboratori creativi per realizzare gioielli e ceramiche ispirati al mondo preistorico, incontri con ricercatori e paleontologi, e persino un’esplorazione sugli animali che popolavano la Terra migliaia di anni fa.

Gli spazi del museo saranno completamente accessibili per tutta la giornata, includendo le mostre permanenti, gli spazi di mediazione culturale e il punto vendita. Il tutto in un’atmosfera conviviale e educativa.

Una vera occasione per scoprire – o riscoprire – le radici dell’umanità in modo coinvolgente e interattivo, in uno dei luoghi culturali più affascinanti della Principauté.

Prenotazioni: map@gouv.mc - +377 98 98 80 06

Attenzione, i posti sono limitati: prenotate subito per non perdere questa straordinaria giornata nella Preistoria!