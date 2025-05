Lavori di ammodernamento nel parking de Casino a Monte-Carlo

Monaco Parkings si impegna quotidianamente a migliorare l'accessibilità dei suoi parcheggi per garantire un'accoglienza ottimale a tutti gli utenti.

L'approccio mira a offrire una customer experience più fluida e confortevole. In questo contesto, un progetto di ammodernamento degli accessi al parcheggio del Casinò sarà lanciato a partire dal 26 maggio 2025.

L'obiettivo è ottimizzare il funzionamento degli accessi situati in prossimità della Place du Casino, sia in entrata che in uscita. I lavori si svolgeranno dal 26 maggio al 9 giugno 2025, tra le 8.00 e le 18.00, e comporteranno la chiusura all'accesso temporaneo al Café de Paris. Durante questi orari, gli utenti sono invitati a utilizzare gli accessi Boulingrins per entrare o uscire dal parcheggio.

Al di fuori degli orari di chiusura, tutti gli accessi al parcheggio rimarranno aperti per garantire un flusso fluido per i clienti.

Per informazioni contattare: spp@gouv.mc