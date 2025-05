Clown e solidarietà al Festival dell’Ecoturismo di Castérino

Domenica 1° giugno, alle ore 14, Castérino accoglierà un evento teatrale straordinario all’interno del Festival dell’Ecoturismo. La compagnia L’Embrayage à Paillettes presenterà il suo spettacolo "Au pied du mur", una creazione poetica e surreale che mescola teatro di strada e clown contemporaneo.

Fondato nel 2018 a Nizza da Thomas Oudin, con la collaborazione di Nathalie Masséglia e Mandine Guillaume, il collettivo artistico si è affermato con opere che attingono alla realtà del territorio e alle esperienze della comunità. Attiva nella valle della Roya, la compagnia porta avanti un teatro profondamente legato alla vita locale e alle difficoltà vissute dai suoi abitanti.

Il loro spettacolo nasce come risposta artistica alla tempesta Alex, che nel 2020 ha duramente colpito la valle. Con una narrazione che alterna momenti di comicità e riflessione, Prunelle De La Gourde, Nicole e Lou Caravagnio cercano di ricostruire muri in pietra secca senza lasciar cadere né le emozioni né i mattoni. Attraverso un atelier partecipativo fuori dagli schemi, il pubblico viene coinvolto da questi insoliti costruttori, membri del G.L.O.U.P.S. (Groupe Libre, Ouvert & Uni Pour la Solidarité), in una riflessione collettiva sulla resilienza e sulla solidarietà.

Uno spettacolo aperto a tutti, dai bambini agli adulti, che unisce poesia, ironia e impegno sociale, offrendo una prospettiva originale sulla ricostruzione dopo un disastro naturale. L’ingresso è gratuito, e la rappresentazione durerà 1 ora e 5 minuti.

Domenica 1° giugno 2025 - Ore 14:00 a Castérino (Comune di Tende, 06430) . Adatto a tutti, dai 6 anni in su e con Ingresso gratuito. Con: Mandine Guillaume, Nathalie Masséglia, Thomas Oudin per la Regia di Olivier Debos. Una Produzione Compagnie de L’Embrayage à Paillettes

Un’occasione imperdibile per riscoprire l’arte del clown e il potere del teatro nella costruzione di comunità e memoria collettiva.