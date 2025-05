Monitoraggio radiofrequenze: una sfida tecnologica al Gran Premio di Monaco

In occasione del Formula 1 TAG Heuer Grand Prix di Monaco, la Direzione delle Piattaforme e delle Risorse Digitali (DPRN), con il supporto dell’Agenzia Nazionale delle Frequenze (ANFR), mette in campo un dispositivo avanzato per la gestione e sorveglianza dello spettro radioelettrico.

Quest’anno, la presenza diretta sul sito di Gilles BREGANT, Direttore generale dell’ANFR, al fianco di Christophe PIERRE, Direttore della DPRN, sottolinea l’importanza strategica di questa missione in un contesto tecnologico particolarmente complesso.

Lo spettro radioelettrico è una risorsa fondamentale per tutte le comunicazioni senza fili, utilizzata per radio, televisione, telefonia mobile, Wi-Fi e sistemi di sicurezza. Eventi di grande portata come il Grand Prix vedono l’uso simultaneo di molteplici strumenti, tra cui le comunicazioni operative dell’organizzatore e delle scuderie, i sistemi di trasmissione e le apparecchiature di assistenza. Per prevenire interferenze che potrebbero compromettere la copertura mediatica o la sicurezza dell’evento, è necessaria una gestione estremamente precisa delle frequenze.

La DPRN svolge un lavoro preparatorio meticoloso nei mesi precedenti alla gara, individuando i bisogni in termini di frequenze, esaminando le richieste di autorizzazioni temporanee e coordinando gli aspetti tecnici con tutti gli attori coinvolti. Ogni anno, vengono assegnate circa 600 frequenze per garantire un quadro radioelettrico stabile e sicuro durante il Gran Premio.

Durante l’evento, le squadre della DPRN e dell’ANFR garantiscono la continuità delle comunicazioni, intervenendo rapidamente in caso di anomalie grazie a unità mobili avanzate e strumenti di rilevamento sofisticati.

Grazie alla sua esperienza e alla cooperazione con le autorità nazionali, la DPRN assicura il successo di eventi di grande rilievo ospitati nel Principato, dai Grand Prix ai rally fino al Monaco Yacht Show. L’ente svolge inoltre, durante tutto l’anno, una funzione di coordinamento delle frequenze per telefonia mobile, reti radio private e servizi audiovisivi.

"Gli eventi sportivi di grande portata richiedono una gestione precisa delle frequenze per garantire sicurezza e prestazioni ottimali - afferma Christophe PIERRE, Direttore della DPRN -. La collaborazione con l’ANFR, avviata nel 2019, è stata determinante, in particolare per il Grand Prix e persino per le Olimpiadi di Parigi 2024".

Gilles BREGANT, Direttore generale dell’ANFR, sottolinea: "La nostra esperienza nella gestione dello spettro durante eventi internazionali è fondamentale per garantire sicurezza ai piloti e spettatori, oltre a offrire immagini e momenti memorabili".

Un lavoro invisibile ma cruciale, che permette al Gran Premio di Monaco di svolgersi senza intoppi in un ambiente tecnologico iperconnesso.