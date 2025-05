“Accademia di Belle Arti, Edra e Artemide: insieme per Sanremo Design 2025 – Mostra immersiva, convegno e workshop aperti al pubblico"

L’Accademia di Belle Arti di Sanremo ha ideato e organizzato la prima edizione di “Sanremo Design – SAND” 2025: una settimana dedicata alle eccellenze del design, realizzata in collaborazione con due aziende di eccellenza: Artemide ed Edra, che si terrà presso la sede in via Val Del Ponte a Sanremo.

SAND 25 è frutto di un percorso che si è sviluppato nei mesi scorsi con talk, workshop, convegni che il corpo docente ha organizzato, portando in aula relatori autorevoli negli ambiti del design e della comunicazione, nel quale sono stati coinvolti gli studenti dell’Accademia, che hanno avuto un ruolo centrale nell’organizzazione e realizzazione del progetto.

Fondamentale il ruolo delle due aziende partner del progetto, icone del design italiano:

Edra – Comfort, eleganza e innovazione senza tempo

Fondata nel 1987 a Perignano, in Toscana, Edra è riconosciuta nel mondo per la sua capacità di fondere arte, tecnologia e alta artigianalità. I suoi arredi – divani, poltrone, sedute e contenitori – nascono da una ricerca estetica e tecnica spinta ai massimi livelli, grazie a materiali esclusivi e brevetti innovativi, come il celebre Cuscino Intelligente e il Gellyfoam®.

Le sue creazioni sono parte di collezioni permanenti in musei di riferimento come il MoMA di New York, il Centre Pompidou di Parigi e il Triennale Design Museum di Milano. Edra rappresenta l’eccellenza del made in Italy che trasforma gli arredi in opere d’autore, pensate per durare e per emozionare.

Artemide – La luce come progetto umano e sostenibile

Fondata nel 1959 da Ernesto Gismondi, Artemide è un’azienda storica che ha rivoluzionato il concetto di illuminazione grazie all’approccio della Human & Responsible Light. Con sede a Pregnana Milanese e presenza in oltre 100 Paesi, Artemide combina alta tecnologia, sensibilità progettuale e responsabilità ambientale, attraverso un’intensa attività di ricerca e sviluppo.

Molti dei suoi prodotti, firmati da designer internazionali sono diventati icone del design contemporaneo e testimoniano un impegno costante verso la sostenibilità, l’innovazione e la bellezza.

“Mi fa piacere sostenere e partecipare a iniziative che, con coraggio, passione e tanta voglia di guardare al futuro, riescono a dare vita a qualcosa di nuovo. Edra da sempre crede nei giovani e nella loro capacità di immaginare il domani. Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti, in questa prima edizione, hanno dimostrato grande creatività, guidati da professori capaci di coinvolgere le aziende con entusiasmo e competenza. Mi auguro che la Città dei Fiori, conosciuta nel mondo per il grande Festival della Canzone Italiana, possa distinguersi anche come luogo di valorizzazione dell’arte e della cultura del progetto. Ad maiora!”- Commenta Monica Mazzei, Vice-Presidente di Edra

“Per me Sanremo è un luogo speciale, mio marito Ernesto, fondatore di Artemide, è nato qui. Lui ha sempre creduto nel “fare” come base del progetto e come strumento fondamentale per i giovani e per la loro crescita professionale” – afferma Carlotta Bevilacqua, Presidente di Artemide, che prosegue: ”Questa esperienza con l’Accademia delle Belle Arti è un perfetto esempio di come il “saper fare” unito a visioni e creatività possa dar vita a realtà che guardano al futuro come SAND. Non solo un percorso legato all’Accademia ma un progetto sviluppato con passione e professionalità dalla scuola, capace di confrontarsi con la storia, l’identità e le competenze delle aziende per poi aprirsi al territorio. Per questo Artemide ha da subito creduto in questa iniziativa volta non solo a questo primo evento, ma a creare dialogo aperto e costruttivo.”

L’evento è patrocinato dal Comune di Sanremo, dalla Provincia di Imperia, dalla Regione Liguria e da Confindustria Imperia. Il direttore di Confindustria Imperia, Paolo della Pietra, commenta: “Confindustria Imperia ha accolto con entusiasmo l’iniziativa promossa dall’Accademia di Belle Arti di Sanremo, che si sposa con la nostra filosofia di contribuire attivamente alla crescita professionale dei giovani e di valorizzazione di settori economici strategici per il futuro del nostro territorio. Sanremo Design, infatti, rappresenta un esempio concreto di come la creatività, l’innovazione e il saper fare, possano diventare motore di sviluppo per il nostro territorio. Questo progetto, inoltre, valorizza la vocazione culturale della Riviera dei Fiori, che si sta affermando come luogo d’incontro tra creatività e identità e sta diventando, sempre più, protagonista nel panorama del turismo culturale.”

L’inaugurazione sarà venerdì 6 giugno 2025, alle ore 18:00, la partecipazione è su invito. La settimana di eventi si aprirà con un talk, con personaggi di spicco del mondo del design: Carlotta De Bevilacqua, Presidente di Artemide e Monica Mazzei, Vicepresidente di Edra; le quali esploreranno, insieme a Carlo Biasia, architetto e Project Architect Interni Magazine , le trasformazioni del settore e sulle tendenze che stanno plasmando il design contemporaneo.

A partire da sabato 7 giugno sarà possibile visitare la mostra, includerà prodotti d’archivio, pezzi iconici e articoli esclusivi appena presentati al Salone del Mobile di Milano da Artemide ed Edra.

La mostra sarà aperta al pubblico a partire da sabato 7 giugno fino a venerdì 13 giugno con i seguenti orari:

il 7 e l’8 giugno dalle ore 16:00 alle ore 22:00, dal 9 al 13 giugno dalle ore 16:00 alle 20:00. L’accesso è libero e gratuito, senza necessità di prenotazione.

Durante la settimana sono previsti tre workshop, gratuiti, con obbligo di prenotazione da effettuare chiamando la segreteria dell’Accademia al seguente numero di telefono: 0184 668877 o inviando una mail a segreteria@accademiabelleartisanremo.it

9 giugno dalle ore 16:00 alle ore 19:00 il docente Andrea Brun terrà un workshop di fotografia;

11 giugno dalle ore 16:00 alle ore 19:00 la docente Elena Vernier Frontero terrà un workshop di incisione;

12 giugno dalle ore 16:00 alle ore 19:00 la docente Anna Ippolito terrà un workshop di cianotipia (un metodo fotografico che produce immagini monocromatiche blu, utilizzato spesso in ambito artistico)

In tutti i workshop gli studenti dell’Accademia affiancheranno i docenti nelle sessioni didattiche.