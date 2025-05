Una giornata tra natura e tradizione: “Un samedi à la Campagne” a Mentone

Sabato 7 giugno 2025, il Terrain Boulard di Mentone si trasformerà in un paradiso naturale per ospitare Un samedi à la Campagne, una giornata all’insegna della scoperta e della sensibilizzazione ambientale.

L’evento, che si svolgerà dalle 9:00 alle 17:30, offrirà un ricco programma di attività dedicate alla biodiversità e ai prodotti della terra. Tra i momenti salienti, la creazione di infusi con piante locali guidata da Jessica Gigandet di Gorbiologique e una conferenza seguita da una degustazione di fiori commestibili con Eve Vernice, esperta produttrice del settore.

La giornata sarà animata anche dalla musica di Yann Soccoia, che con il suo organo di barberia accompagnerà il pubblico in vari momenti della manifestazione. Il tradizionale pique-nique condiviso, previsto per le 12:30, permetterà ai partecipanti di gustare il pranzo in compagnia, ricordando l’importanza di portare la propria borraccia per ridurre l’uso della plastica.

Nel pomeriggio, spazio alla storia e alla creatività: Stéphane Constantin dell’Associazione per la Promozione del Limone di Mentone terrà una conferenza sull’evoluzione di questo frutto dal XVII secolo a oggi. Seguiranno un laboratorio per la creazione di un baume per il viso a base di fiori commestibili e una sessione di creazione di semis con la Grainothèque.

Per concludere, alle 16:30 sarà offerta una merenda a tutti i partecipanti e si procederà alla scelta del nuovo nome del Terrain Boulard, coinvolgendo attivamente il pubblico.

Durante tutta la giornata, sarà presente una ferma pedagogica con numerosi animali, stand sulla biodiversità e l’agrumicoltura, oltre a giochi per bambini. Per facilitare l’accesso, una navetta gratuita partirà dal Parking de la Place d’Armes, con corse tra 9:00 e 10:00, e ritorni previsti tra 16:30 e 17:30.

Un’occasione unica per riconnettersi con la natura e celebrare la ricchezza del territorio, tra tradizione, musica e sostenibilità.