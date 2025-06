Monaco, “Rencontre” con Loup Besmond de Senneville: uno sguardo privilegiato sul Vaticano

Una serata d’incontro tra giornalismo, fede e attualità quella proposta dal Diocesi di Monaco giovedì 5 giugno 2025, dalle 19:00 alle 20:30, presso l’AGORA – Maison diocésaine. L’evento fa parte del ciclo “Rencontre”, promosso dal Servizio Comunicazione della diocesi, e avrà come ospite d’eccezione Loup Besmond de Senneville, vaticanista e vicedirettore del quotidiano La Croix.

Autore del libro "Vatican secret – Quatre années au cœur du plus petit État du monde" (Stock, 2025), Besmond de Senneville ha seguito da vicino la vita del Vaticano dal 2020 al 2024 come corrispondente permanente da Roma, raccontandone intrighi, spiritualità e dinamiche interne.

La prima parte della serata sarà dedicata a conoscere meglio il suo percorso, dagli studi in filosofia e giornalismo alla lunga esperienza come cronista religioso. Nella seconda parte, l’autore condividerà liberamente esperienze, retroscena e riflessioni sul suo incarico in Vaticano, in un momento storico particolarmente interessante segnato dall’inizio del pontificato di Leone XIV.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Una preziosa occasione per chi desidera capire meglio il funzionamento della Santa Sede e il ruolo del giornalismo nella narrazione del fatto religioso.