Due nuovi ritratti arricchiscono la Salle des Mariages di Monaco

Ieri, lunedì 2 giugno, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, accompagnati dal Sindaco Georges Marsan, hanno svelato due nuovi ritratti nella prestigiosa Salle des Mariages del Municipio di Monaco: uno raffigurante la Principessa Grace e l’altro la Principessa Charlène. L’evento ha visto la partecipazione di diversi membri del Consiglio Comunale.

Queste opere arricchiscono la collezione già presente nella sala, che include i ritratti dei sovrani che hanno segnato la storia del Principato: il Principe Carlo III, il Principe Alberto I, il Principe Luigi II, il Principe Ranieri III e lo stesso Principe Alberto II.

Il Sindaco ha sottolineato l’importanza di questa aggiunta artistica, dichiarando: «Celebrando matrimoni in questi magnifici luoghi, è un onore e una gioia vedere uomini e donne unirsi. La presenza di questi splendidi dipinti contribuirà, ne sono certo, all’emozione e alla felicità che permeano questa storica sala.»

Il ritratto della Principessa Charlène, opera dell’artista Stéphanie Van Zyl, è una delicata gouache su carta bianca incorniciata, realizzata nel 2013. Il ritratto della Principessa Grace, invece, è una tela a olio dipinta da Paul Werner Sochtig. Entrambi i dipinti sono concessi in prestito dal Palazzo Principesco.

I posizionamenti dei quadri non sono casuali: il ritratto della Principessa Charlène è posto di fronte a quello del Principe Alberto II, mentre quello della Principessa Grace si trova di fronte al dipinto del Principe Ranieri III, creando una simbolica rappresentazione delle coppie principesche che hanno segnato la storia del Principato.

La Salle des Mariages è l’unica stanza del Municipio a conservare ancora il suo arredamento originale risalente al 1902, con tonalità calde di marrone, rosso e oro, un soffitto decorato a cassettoni e una splendida boiserie dorata. Ogni anno, in questa suggestiva cornice, vengono celebrati circa 200 matrimoni.

Per chi desidera ammirare i nuovi ritratti, sarà possibile visitare la sala in occasione della Giornata Europea del Patrimonio, prevista per domenica 5 ottobre 2025. Un’occasione unica per scoprire uno spazio emblematico, carico di storia e simbolismo.