Monte-Carlo Beach: l’eleganza del relax in riva al mare

Nel cuore della Riviera monegasca, il Monte-Carlo Beach accoglie i suoi ospiti con una piscina olimpionica reinventata dalla celebre designer Dorothée Delaye. Un’oasi di eleganza e tranquillità, dove il fascino delle atmosfere classiche incontra il design contemporaneo e le tonalità delicate.

L’acqua di mare, riscaldata a 28°C e filtrata a ozono, regala un’esperienza di bagno rigenerante, mentre la pavimentazione in pasta di vetro blu amplifica la sensazione di immersione nel lusso. Per gli amanti del movimento, la piscina offre corsi di aquabike, aquagym, aquazen e aquatraining, oltre a lezioni di nuoto su richiesta. I più piccoli possono divertirsi in una piscina dedicata, mentre gli appassionati della voltige possono testare la propria abilità grazie ai due plongeoirs.

Il nuovo arredo, con cabane daybed doppie, salotti aperti e chiusi e transats, invita al relax assoluto, mentre il bar propone una nuova carta di cocktail e piatti raffinati, per completare l’esperienza sensoriale.

Aperta dal 14 aprile al 28 settembre 2025, la piscina olimpionica accoglie gli ospiti del Monte-Carlo Beach, ma è accessibile anche ai visitatori giornalieri del Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Un servizio navetta e voiturier garantisce il massimo comfort, trasformando una semplice giornata di farniente in un’esperienza esclusiva.

Per chi cerca il connubio perfetto tra benessere e raffinatezza, il Monte-Carlo Beach si conferma la destinazione ideale.