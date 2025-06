Vieux Nice: le strade raccontano la loro storia con un semplice clic

Le vie della città vecchia iniziano a raccontare la propria storia grazie a un progetto innovativo e culturale lanciato dal Comitato di Quartiere del Vieux-Nice, guidato da Bastien Gambaudo, in collaborazione con il Comune di Nizza.



E’ stata, infatti, inaugurata in Rue Droite la prima targa informativa dotata di QR code, pensata per offrire a cittadini e turisti una nuova modalità per scoprire le origini e le curiosità legate ai nomi delle strade.



L'iniziativa, avviata circa un anno fa, rappresenta una novità per la città: sebbene alcuni edifici storici fossero già accompagnati da pannelli esplicativi, è la prima volta che si interviene in modo sistematico sulla toponomastica urbana.





Scansionando il QR code con il proprio smartphone, sarà possibile accedere a contenuti storici redatti in francese e tradotti in inglese, pensati per un pubblico ampio e variegato, dagli abitanti del quartiere ai visitatori più curiosi.



Il progetto ha ricevuto il sostegno concreto del Comune di Nizza, che nel 2024 ha concesso una sovvenzione dedicata e ha autorizzato l’installazione delle targhe su appositi supporti, nel pieno rispetto delle prescrizioni degli Architetti dei Bâtiments de France.



L’obiettivo, dichiarano i promotori, è quello di creare nel tempo un vero e proprio itinerario culturale a cielo aperto: ogni anno saranno aggiunte quattro nuove targhe, con la prossima già in programma per settembre 2025 in rue Benoît Bunico.

Un’iniziativa che unisce memoria e innovazione, valorizzando l’identità del centro storico e offrendo un’esperienza immersiva alla portata di tutti.