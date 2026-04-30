Hartford Fine Art Lampronti Gallery, il nuovo riferimento per l'arte antica nel Principato di Monaco (Foto)

A pochi giorni dalla sua inaugurazione ufficiale, la Hartford Fine Art Lampronti Gallery Monaco si afferma già come uno dei nuovi punti di riferimento per l'arte antica nel Principato.

L'apertura, avvenuta il 25 aprile al 21 di Boulevard Princesse Charlotte, ha infatti registrato un'accoglienza straordinaria da parte del pubblico e della comunità internazionale del collezionismo.

Nelle sale della galleria monegasca, diretta da Cesare Lampronti, sono esposte circa trenta opere Old Masters — tra dipinti, sculture e capolavori di rara qualità — che testimoniano la solidità e la coerenza di una proposta profondamente radicata nella grande tradizione pittorica europea. Tra queste spiccano quattro capolavori di Canaletto, un intenso San Francesco di Guido Reni e opere di maestri come Guido Cagnacci e Luigi Vanvitelli.

Sull'onda di questo successo, altre opere selezionate da Cesare Lampronti sono tra le protagoniste di Art Monte-Carlo, il prestigioso salone internazionale che apre oggi al pubblico al Grimaldi Forum e resterà visitabile fino al 1° maggio. Inserita tra i 26 espositori, la Hartford Fine Art Lampronti Gallery presenta una selezione di circa venti opere Old Masters pensata per dialogare con un pubblico internazionale esigente e culturalmente orientato.

Tra i lavori esposti si distingue una tela del pittore francese Claude Lorrain, considerato — insieme a Nicolas Poussin — uno dei massimi interpreti del paesaggio ideale. Un'opera che sintetizza perfettamente la visione della galleria: creare un dialogo tra le tele la cui bellezza è in grado di attraversare il tempo, mantenendo intatta la loro forza espressiva.

Ad aprire ufficialmente questa settimana dedicata all'arte è stata S.A.R. Caroline di Hannover, che ha anche inaugurato, insieme al Sovrano , SAS IL Principe Alberto II di Monaco, anche la Monaco Art Week, confermando il ruolo centrale del Principato come crocevia internazionale per il mercato dell'arte.

In un contesto già altamente selettivo, la Hartford Fine Art Lampronti Gallery intende distinguersi nel Principato di Monaco per qualità, rigore storico e visione curatoriale, consolidando sin da subito una presenza autorevole sulla scena artistica monegasca e internazionale, in attesa di presentare la prima mostra tematica in programma a settembre, in occasione del Monaco Yacht Show 2026.