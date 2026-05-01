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Sport | 01 maggio 2026, 15:00

Trek’Heureuses: 2026 chilometri di solidarietà tra La Turbie e il mondo

Dal 6 al 18 maggio torna la sfida sportiva solidale aperta a tutti, con ogni chilometro trasformato in sostegno concreto a favore di Montagnes d’espoir e SOS Cancer du sein

I 2026 chilometri di solidarietà di Trek'Heureuses: dal 6 al 18 maggio.

I 2026 chilometri di solidarietà di Trek'Heureuses: dal 6 al 18 maggio.

Dal 6 al 18 maggio 2026 si svolgerà l’iniziativa “I 2026 chilometri di solidarietà di Trek’Heureuses”, una competizione sportiva a carattere solidale che unisce attività fisica e impegno civile. L’evento è organizzato nel Village de La Turbie, ma si distingue per una formula aperta e senza confini geografici, che consente la partecipazione da qualsiasi luogo.

L’iniziativa rientra nella categoria degli sport pedestri e ciclistici e prevede diverse modalità di partecipazione: camminata, corsa a piedi o ciclismo. I partecipanti possono scegliere liberamente quando e dove svolgere la propria attività, contribuendo al conteggio complessivo dei chilometri percorsi nell’ambito dell’evento, che è strutturato come una sfida cronometrata.

Il progetto, denominato “Kilomètres Solidaires – Edizione 2026”, ha una forte vocazione benefica: per ogni chilometro percorso a piedi o di corsa, e per ogni 5 chilometri in bicicletta, verrà devoluto 1 euro a favore delle associazioni Montagnes d’espoir e SOS Cancer du sein. La quota di iscrizione è fissata a 5 euro.

L’evento si svolgerà quotidianamente per tutta la sua durata, dal 6 al 18 maggio, ed è accessibile a un pubblico ampio, favorendo sia la pratica sportiva sia la partecipazione a una causa solidale.

Tra i servizi disponibili è previsto anche il parcheggio presso il punto di riferimento principale a La Turbie. 

Ulteriori informazioni e iscrizioni sono disponibili sul sito ufficiale indicato dall’organizzazione: https://www.sport-up.fr/www/

Redazione

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