Menton e Roquebrune-Cap-Martin, “Printemps des cordes et des chœurs”: doppio concerto con Cap Riviera Mandoline e partecipazioni corali

Il concerto “Printemps des cordes et des chœurs” si svolgerà in due appuntamenti nel mese di maggio 2026, proponendo un programma di musica classica incentrato sull’incontro tra strumenti a corda e voci corali.

Il primo concerto è previsto per venerdì 1° maggio 2026, dalle ore 17:00 alle 18:30, presso l’Église réformée in Rue de la République a Menton. L’evento, di carattere culturale, è organizzato da Cap Riviera Mandoline e vedrà la partecipazione della Chorale jurassienne “Les Tongues Joviales”.

Il secondo appuntamento si terrà sabato 2 maggio 2026 alle ore 17:00 presso l’Église Sainte Marguerite, nel vieux village di Roquebrune-Cap-Martin. Anche in questa occasione è prevista la partecipazione della Chorale jurassienne “Les Tongues Joviales”, insieme alla Chorale roquebrunoise “Sola Voce”.

Entrambi i concerti sono a ingresso libero.