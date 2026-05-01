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Eventi | 01 maggio 2026, 09:00

Menton e Roquebrune-Cap-Martin, “Printemps des cordes et des chœurs”: doppio concerto con Cap Riviera Mandoline e partecipazioni corali

Due appuntamenti il 1° e 2 maggio 2026 tra Menton e Roquebrune-Cap-Martin con ingresso libero

Concerto “Printemps des cordes et des chœurs”. Foto: © Cap Riviera Mandoline.

Concerto “Printemps des cordes et des chœurs”. Foto: © Cap Riviera Mandoline.

Il concerto “Printemps des cordes et des chœurs” si svolgerà in due appuntamenti nel mese di maggio 2026, proponendo un programma di musica classica incentrato sull’incontro tra strumenti a corda e voci corali.

Il primo concerto è previsto per venerdì 1° maggio 2026, dalle ore 17:00 alle 18:30, presso l’Église réformée in Rue de la République a Menton. L’evento, di carattere culturale, è organizzato da Cap Riviera Mandoline e vedrà la partecipazione della Chorale jurassienne “Les Tongues Joviales”.

Il secondo appuntamento si terrà sabato 2 maggio 2026 alle ore 17:00 presso l’Église Sainte Marguerite, nel vieux village di Roquebrune-Cap-Martin. Anche in questa occasione è prevista la partecipazione della Chorale jurassienne “Les Tongues Joviales”, insieme alla Chorale roquebrunoise “Sola Voce”.

Entrambi i concerti sono a ingresso libero.

Redazione

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