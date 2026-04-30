Festin des Mai, a Cimiez torna la grande festa delle tradizioni nizzarde

Ai giardini di Cimiez la primavera si apre all’insegna della tradizione. Da venerdì 1° maggio 2026 torna il “Festin des Mai”, storico appuntamento popolare che per tutto il mese animerà uno dei luoghi simbolo di Nizza con musica, danze, gastronomia e riti antichi.



La manifestazione, tra le più sentite dalla comunità locale, affonda le sue radici in epoca romana, quando si celebrava il rinnovamento della natura con l’innalzamento del “mai”, un grande pino decorato con fiori e alloro, simbolo di rinascita e prosperità.

Nel tempo, la ricorrenza si è trasformata in una festa conviviale che conserva tuttavia i suoi elementi più identitari, come il tradizionale “vira lou mai”, la danza attorno all’albero.





Non mancheranno i giochi popolari, come il pilou e il vitou, né le specialità della cucina nizzarda, protagoniste negli spazi dedicati alla ristorazione. Tra i momenti più attesi, anche l’elezione della Regina di Maggio, figura simbolica dell’evento.



Il “Festin des Mai” rappresenta così un’occasione per riscoprire l’identità culturale del territorio e vivere un momento di incontro aperto a cittadini e visitatori, tra costumi tradizionali, musica e sapori autentici.



Il programma di venerdì 1° maggio 2026

Scena dell’Oliveto (Scène de l’Oliveraie)

Ore 11: danze folkloristiche Nice la Belle

Ore 11.30: coro Lu Brimaire

Ore 12: musica tradizionale Lanciour

Ore 13: ballo musette con l’Orchestra Thierry Noll Trio

Ore 14.30: elezione della Regina di Maggio

Ore 16: danze folkloristiche La Ciamada Nissarda

Ore 17: balèti con Lu Barbalucou

Presentazione in francese e nizzardo a cura di Aurélie Basso e Gilles Roche (NKP Production)



Palco secondario (Petite scène)

Ore 14: Le avventure di Lou Balico – teatro (dai 3 anni)

Ore 14.45 e 15.45: musica tradizionale Lanciour

Ore 15: Fantasie verdeggianti di Madame Hêtre – teatro (dai 5 anni)

Ore 16: I racconti della Vecchia Nizza – teatro (dai 10 anni)

Cantiamo insieme – ore 16

Ovunque vi troviate nei giardini delle Arènes, partecipate alla Festa dei Maggi: al segnale, intonate all’unisono l’inno di Nizza. Testi disponibili presso il punto informativo “Nice Patrimoine”.





Animazioni e attività

Laboratori creativi

Trucco e tatuaggi temporanei

Giochi tradizionali in legno

Giochi di enigmi

Animazioni calcistiche (17 maggio)

Stand associativi

Spazio gastronomico – “A la bouòna manjuca” (al piacere del palato)

Specialità nizzarde (socca, pan bagnat, pissaladière)

Panini

Pasta

Dolci

Bevande calde e fredde

Un calendario ricco di appuntamenti che, per tutto il mese di maggio, trasforma Cimiez in un palcoscenico a cielo aperto, dove la tradizione continua a vivere tra festa e memoria.



