Semaine PhiloMonaco 2025: dialoghi filosofici al Théâtre Princesse Grace

Nel suggestivo scenario del Théâtre Princesse Grace, filosofi e pensatori di spicco dialogheranno con il pubblico attraverso tavole rotonde, presentazioni di opere e dibattiti aperti. L'obiettivo è quello di creare una vera e propria comunità del sapere, dove la parola possa circolare liberamente e contribuire a chiarire le questioni complesse del nostro tempo.

Le conferenze saranno aperte a tutti e rappresentano un’opportunità unica per approfondire temi attuali attraverso il filtro della filosofia. Il programma inizierà il 10 giugno alle ore 19:00 e vedrà la partecipazione di illustri ospiti del panorama filosofico internazionale. Un appuntamento imperdibile per chi desidera esplorare il pensiero contemporaneo in un contesto di libero scambio e confronto.