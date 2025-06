“La Reine des Neiges – Le Spectacle Musical sur Glace” incanta Monaco per una serata magica

Un’ondata di magia glaciale sta per travolgere Monaco: giovedì 27 novembre 2025, alle ore 18:30, la Salle des Princes del Grimaldi Forum ospiterà “La Reine des Neiges – Le Spectacle Musical sur Glace”, un evento unico che ha già conquistato oltre un milione di spettatori in più di 180 città nel mondo.

Direttamente ispirato al celebre film d’animazione, il musical porta in scena Elsa, Anna, Olaf, Kristoff e Sven in una nuova veste spettacolare: un racconto dal vivo ambientato su ghiaccio, arricchito da performance di patinatori artistici, acrobati del Circo Nacional de Cuba e cantanti live. Il tutto accompagnato da un'orchestra dal vivo e canzoni eseguite in francese, per un’immersione autentica nella fiaba più amata degli ultimi anni.

Lo spettacolo è una fusione emozionante di danza, acrobazie e tecnologia visiva, con un’enorme scenografia a LED, proiezioni dinamiche e una cura dei dettagli sorprendente: oltre 300 costumi, coreografie precise e una regia creativa trasportano il pubblico in un viaggio attraverso foreste innevate, regni ghiacciati e mondi incantati.

Non mancheranno i brani iconici come “Libérée, délivrée”, “En été” o “Le chant du renne”, interpretati dal vivo con una potenza emozionale che promette brividi (di emozione, ma anche di gelo). Le scene si susseguono tra poesia, comicità e grande spettacolarità: Olaf che sogna l’estate, Kristoff che canta con Sven, ed Elsa che con i suoi poteri trasforma il palco in un palazzo di cristallo ghiacciato.

Un evento pensato per tutta la famiglia, che unisce musica, arte, tecnologia e sentimento in uno show dal respiro internazionale, capace di parlare a tutte le generazioni.

I biglietti per questa unica tappa monegasca sono disponibili tramite i canali ufficiali del Grimaldi Forum. Un appuntamento imperdibile per vivere, a occhi spalancati, la magia del ghiaccio… en live!

QUI SOTTO IL TRAILER DELLO SPETTACOLO: