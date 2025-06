Nizza capitale del mare: al via la conferenza ONU sugli oceani con eventi per tutti

Nizza ospita la 3ª Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano: una festa del mare aperta a tutti



Dal 9 al 13 giugno 2025, Nizza diventa la capitale mondiale dell’oceano con la terza edizione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano (UNOC-3).



L’evento, di portata planetaria, vedrà la partecipazione di oltre 100 capi di Stato e di governo, insieme a più di 15.000 tra scienziati, ricercatori, rappresentanti istituzionali e delle associazioni. Obiettivo comune: trovare soluzioni concrete e stringere accordi storici per la tutela degli ecosistemi marini.



A volere fortemente che questo momento cruciale fosse condiviso con la cittadinanza è stato Christian Estrosi, sindaco di Nizza e presidente della Métropole Nice Côte d’Azur. Per questo, accanto agli incontri ufficiali, è stato messo in campo un ricco programma gratuito di eventi culturali, artistici e divulgativi, aperti a tutti i cittadini e visitatori, senza bisogno di badge o accrediti.





Il debutto spettacolare: droni e musica sotto le stelle

Si comincia venerdì 6 giugno, con una serata inaugurale imperdibile: dalle ore 20:30, il lungomare di Nizza si animerà con il live set di due celebri DJ francesi, Agoria e Cassius, che faranno da preludio a uno spettacolo di droni luminosi senza precedenti, disegnando coreografie aeree sul cielo della Promenade des Anglais.



“La Baleine”: un viaggio immersivo negli abissi

Tra le iniziative più attese, “La Baleine” (Palais des Expositions) offre uno spazio gratuito e completamente accessibile dedicato alla scoperta dell’oceano.

Sedici padiglioni tematici, centinaia di workshop, esposizioni e incontri per esplorare temi chiave come biodiversità, clima, innovazione e arte.



Festival WOW2025: il mare in scena

Il Théâtre de Verdure ospita dal 9 al 13 giugno il Festival WOW2025, un vero e proprio villaggio culturale sul mondo marino.

Il programma include concerti, proiezioni, dibattiti e momenti di condivisione per avvicinare il pubblico alle culture legate al mare e ai suoi problemi.



Arte e conoscenza per un oceano da proteggere

In parallelo alla conferenza, Nizza celebra il mare con una serie di iniziative artistiche ed educative:





Biennale delle Arti e degli Oceani: 11 esposizioni nei musei e per le strade della città, con opere che raccontano il legame tra arte e oceano.

Università degli Oceani: un ciclo di conferenze multidisciplinari aperte al pubblico, per approfondire le sfide ambientali, scientifiche, sociali e culturali legate agli oceani.