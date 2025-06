Monaco rafforza la lotta al fumo: approvata la legge che vieta i dispositivi elettronici monouso

Con la legge n. 1.574 del 27 maggio 2025, pubblicata il 6 giugno sul Journal de Monaco, il Principato di Monaco compie un passo decisivo nella tutela della salute pubblica e nella lotta contro le nuove forme di consumo legate al tabacco. La norma modifica e aggiorna profondamente la legge n. 1.346 del 9 maggio 2008, adattandola all’evoluzione dei prodotti in commercio e alle esigenze di protezione della popolazione, in particolare dei più giovani.

Addio alle sigarette elettroniche usa e getta

Una delle principali novità introdotte dalla riforma è il divieto assoluto di produzione, vendita, distribuzione, offerta e consumo dei dispositivi elettronici monouso. Chiunque violi questa norma potrà incorrere in sanzioni penali, con multe diversificate in base all'infrazione (produzione, distribuzione o consumo).

Ampliata la definizione di prodotti vietati

La legge aggiorna inoltre la definizione di “prodotti del tabacco”, includendo prodotti alternativi, dispositivi elettronici e prodotti affini, anche privi di nicotina, ma simili per uso e modalità di consumo. Sono previsti nuovi articoli e modifiche testuali che mirano a regolare ogni forma di consumo diretto o indiretto legato al fumo, inclusi i prodotti da masticare, succhiare o inalare senza combustione.

Più divieti nei luoghi pubblici

Viene esteso il divieto di consumo, con o senza dispositivi elettronici, a nuovi spazi pubblici come:

- spiagge del litorale, con eccezioni solo per le zone di ristorazione autorizzate;

- piscine pubbliche e private a uso associativo o professionale;

- veicoli in presenza di minori;

- aree giochi per bambini.

Sono però previste aree fumatori autorizzate in specifiche condizioni e solo con l’approvazione del Ministro di Stato. In tali aree, sarà vietata la presenza di minori.

Protezione rafforzata dei minori

Il divieto di vendita e offerta gratuita a tutti i minori, senza distinzione d’età, si estende a:

- prodotti del tabacco,

- prodotti affini,

- dispositivi elettronici.

Inoltre, viene proibita la vendita e distribuzione di gadget e dolciumi che imitano i prodotti del tabacco, così come l’acquisto e la distribuzione via distributori automatici o commercio a distanza.

Verso una cultura senza fumo

La normativa si conclude con un forte impulso al cambiamento culturale: rafforzamento delle attività ispettive, nuove competenze ai medici di salute pubblica e obbligo di adeguamento della segnaletica negli spazi riservati al consumo.

Con questa legge, il Principato conferma la sua posizione all’avanguardia nella promozione della salute collettiva, in linea con gli obiettivi di neutralità carbonica e con una visione a lungo termine per una Monaco più sana e sostenibile. I nuovi articoli entreranno in vigore tre mesi dopo la pubblicazione ufficiale, dando tempo agli operatori e ai cittadini per adeguarsi alle nuove regole.