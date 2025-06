Il Comune di Dolceacqua alla Fiera di Canonica di Lucciana, in Corsica

Il vicesindaco di Dolceacqua Giorgio Lamberti e la consigliera comunale Luana Mauro sono stati invitati ufficialmente dal Comune di Lucciana, in Corsica, in occasione della tradizionale Fiera di Canonica, in programma ogni anno durante il secondo fine settimana di giugno.



L’evento rappresenta una delle manifestazioni più sentite del territorio corso e un’importante occasione di valorizzazione delle tradizioni locali. La fiera ospita numerosi stand di artigianato, degustazioni di specialità gastronomiche corse, momenti di musica dal vivo tutte le sere e varie attività dedicate a grandi e piccoli, tra cui luna park, giri su pony e prove di lancio dei coltelli.



Il Comune di Lucciana è l’unico comune francese gemellato con il comune di Monaco, così come lo è il Comune di Dolceacqua per l’Italia.

Entrambi i gemellaggi si fondano sulla figura di Santa Devota, martire cristiana nata a Lucciana e giunta a Monaco, secondo la tradizione, senza vita su un’imbarcazione.



Il culto di Santa Devota rappresenta un forte elemento di unione tra i tre territori. A Dolceacqua, nella chiesa parrocchiale dedicata a Sant’Antonio Abate, è custodito un pregiato dipinto raffigurante Santa Devota, donato a Francesca Grimaldi in occasione del suo matrimonio



La partecipazione all’evento da parte dei rappresentanti del Comune di Dolceacqua testimonia la volontà di rafforzare ulteriormente i legami culturali, religiosi e istituzionali tra le comunità coinvolte nel gemellaggio.