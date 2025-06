Nizza, sventolano nuove bandiere sulla Promenade des Anglais: ecco cosa significano

Sulla Promenade des Anglais, il colpo d’occhio è ancora più vivace del solito.

Alle classiche bandiere delle nazioni, della città e dell’Unione Europea si affiancano ora quelle che parlano direttamente ai bagnanti, segnalando le condizioni del mare e le norme di sicurezza da rispettare in spiaggia.

Con l’inizio della stagione estiva, il Comune ha implementato un sistema di segnalazione aggiornato e ampliato: sono ben undici le bandiere ufficiali previste, ciascuna con un significato specifico, volto a garantire una balneazione sicura e consapevole.

La guida alle bandiere

Ecco l’elenco completo delle bandiere che i frequentatori delle spiagge di Nizza possono incontrare lungo la costa:





Bandiera verde: balneazione autorizzata e sotto sorveglianza;

Bandiera gialla: balneazione consentita ma pericolosa, sempre con sorveglianza attiva;

Bandiera rossa: balneazione vietata per condizioni marine molto rischiose;

Bandiera viola: divieto di balneazione a causa di inquinamento o presenza di specie marine pericolose;

Bandiera giallorossa: indica che il bagno è sorvegliato solo in determinati orari;

Bandiera a scacchi bianchi e neri: zona riservata a sport acquatici o attività nautiche;

Bandiera arancione con manica a vento: allerta per condizioni meteorologiche avverse, in particolare vento forte;

Bandiera a scacchi: area per pratiche nautiche dove la balneazione è permessa ma sotto la piena responsabilità del bagnante;

Bandiera con triangolo rosso su simbolo di divieto: divieto temporaneo di balneazione al di fuori delle aree sorvegliate;

Bandiera con simbolo generico di divieto: balneazione non consentita;

Bandiera con triangolo giallo: pericolo generico.

Sicurezza e informazione

Le nuove indicazioni fanno parte di una più ampia strategia di prevenzione adottata dalle autorità francesi per garantire la sicurezza di residenti e turisti durante l’estate, in una delle mete balneari più amate d’Europa.



In calce all’articolo è disponibile un dépliant informativo a cura del Ministero dello Sport, con la descrizione dettagliata delle bandiere e i consigli utili per una stagione balneare serena e sicura.



Un sistema chiaro, visibile e multilingue, pensato per tutti: dagli sportivi ai bagnanti occasionali, fino alle famiglie. Perché il mare, se vissuto con responsabilità, è ancora più bello.