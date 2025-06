Grande Festa d’Estate alle Galeries Lafayette di Menton: Moda, Musica e Offerte Esclusive

Le Galeries Lafayette si preparano a inaugurare l’estate con una Summer Party d’eccezione: sabato 21 giugno, dalle 15 alle 17:30, il celebre grande magazzino ospiterà un evento che promette di fondere moda, musica e arte in un’atmosfera vibrante e coinvolgente1.

Tra i protagonisti, la modella EnJoys Model, il DJ Uncle Jim’s, l’illustratrice Isabelle Oziol de Pignon e il fotografo Brahim Drivnach, pronti a regalare al pubblico performance, musica dal vivo e sessioni creative dal vivo1.

L’iniziativa, pensata per celebrare l’arrivo della bella stagione, offrirà ai visitatori l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva tra passerelle improvvisate, set musicali e laboratori artistici, confermando le Galeries Lafayette come punto di riferimento per la cultura e l’intrattenimento a Parigi

Le Galeries Lafayette di Menton aprono le porte a un evento unico per dare il benvenuto all’estate: la boutique di 27 rue de la République si trasformerà in un palcoscenico di creatività, eleganza e divertimento.

Programma della Giornata

Ambiente musicale: La festa sarà animata da DJ Uncle Jim S, icona delle spiagge e delle notti della Côte d’Azur, che porterà il suo sound solare e coinvolgente per far ballare tutti i presenti.

Arte e creatività: Ospite speciale sarà Isabelle Oziole de Pignon, illustratrice di moda e influencer riconosciuta, che condividerà il suo universo artistico e la sua personale interpretazione delle tendenze estive.

Moda in passerella: I modelli di Enjoy’s Model sfileranno presentando i capi must-have della stagione, offrendo ispirazione e idee di stile per un’estate all’insegna dell’eleganza.

Offerte esclusive: Solo per i membri del programma fedeltà Mes Galeries, saranno disponibili anteprime e promozioni straordinarie, con sconti fino al 50% su una selezione di articoli.

L’evento è aperto a tutti: un’occasione imperdibile per festeggiare l’estate con raffinatezza, approfittare di offerte speciali e vivere un pomeriggio all’insegna della moda, della musica e della creatività.

Non mancate: venite numerosi a celebrare l’arrivo della bella stagione alle Galeries Lafayette di Menton!