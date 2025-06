Storica premiazione UNSS: tutti gli istituti secondari di Monaco insieme per celebrare lo sport scolastico

Per la prima volta nella storia del Principato, tutti gli istituti secondari di Monaco – il collège Charles III, il lycée Albert Ier, il lycée Rainier III e il collège-lycée François d’Assise-Nicolas Barré – si sono riuniti per una cerimonia di premiazione UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) comune. L’evento, organizzato sotto l’egida della Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport (DENJS), segna una tappa importante nello sviluppo e nella valorizzazione dello sport scolastico a Monaco.

93 studenti premiati per merito, impegno e ruolo di giovani ufficiali

Durante la cerimonia, sono stati consegnati riconoscimenti a 93 studenti, suddivisi in tre categorie:

- Premi sportivi, per chi ha partecipato a campionati nazionali francesi;

- Premi al merito, assegnati a due studenti per attività e per istituto, in base ad assiduità e comportamento esemplare;

- Premi giovani ufficiali, destinati ad arbitri, giudici o reporter che hanno ottenuto una certificazione o si sono distinti per il loro contributo alla vita sportiva.

La serata si è conclusa con una raffinata esibizione di danza, proposta dagli studenti della nuova sezione attivata per l’anno scolastico 2024-2025.

Un anno da record per l’UNSS Monaco

Con 700 iscritti, il distretto UNSS di Monaco ha superato anche quest’anno la media nazionale, distinguendosi sia per l’organizzazione di numerose competizioni dipartimentali e accademiche, sia per i risultati sportivi. Il lycée Albert Ier ha conquistato il secondo posto al campionato di Francia di calcio, oltre a brillare nel cross e nell’aviron a livello nazionale. In atletica, gli istituti monégaschi hanno dominato le classifiche locali e accademiche. Successi anche in arrampicata, ginnastica, basket, badminton e aviron indoor, dove le squadre hanno raggiunto la quinta posizione nazionale.

Sport, cittadinanza e spirito di squadra

Oltre alle performance, la cerimonia ha messo in risalto la varietà delle discipline offerte, dal rugby alla muscolazione, passando per sport boules ed escrima, e il fondamentale contributo dei giovani ufficiali, veri pilastri dell’UNSS. La DENJS ha voluto ringraziare anche i docenti di Educazione Fisica e Sportiva per il loro costante impegno.

Questa prima premiazione congiunta, all’insegna del riconoscimento e della condivisione, conferma la vitalità dello sport scolastico a Monaco e la volontà di rafforzare i legami tra gli istituti, promuovendo i valori dello sport e dell’impegno civico tra i giovani.